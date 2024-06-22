День памяти и скорби 22 июня: история и открытки к памятной дате начала Великой Отечественной войны

Уже через несколько часов в России начнется День памяти и скорби. Ровно 84 года назад, на рассвете 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война.

Наступает одна из самых тяжелых дат в российской истории – День памяти и скорби.

В этот день, 22 июня 1941 года, произошло одно из самых страшных событий: фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Великая Отечественная война

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, ставшая частью Второй мировой войны. Она продлилась тяжелейшие 1418 дней и ночей и окончилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.

За эти почти четыре года более 8,7 млн человек пали на полях сражений, 7,42 млн человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных землях, более 4,1 млн стали жертвами жестоких условий оккупационного режима. Еще 5,27 млн человек угнали на работы в Германию и сопредельные страны, которые находились под оккупацией. На родину сумели вернуться лишь чуть больше половины, а именно 2,65 млн человек. Иммигрировали 450 тыс человек, 2,16 млн человек погибли в плену.

Общие людские потери Советского Союза за время войны достигли 26,6 млн человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День памяти и скорби – история

Долгое время день 22 июня не входил в число официальных памятных дат. Только в 1992 году, постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля, он был объявлен Днем памяти защитников Отечества.

Через четыре года, Указом президента РФ от 8 июня 1996 года, 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби.

"Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Родины"

– Указ президента

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно документу, в День памяти и скорби по всей России приспускаются флаги РФ, а в учреждениях культуры, на телевидении и радио весь день отсутствуют развлекательные мероприятия и передачи.

В 2007 году, 24 октября, президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Согласно им, в список памятных дат была включена еще одна: 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День памяти и скорби – что происходит в России

Каждый год 22 июня в память о начале Великой Отечественной войны на территории всей России приспускаются государственные флаги. На телеканалах, по радио и в учреждениях культуры в течение всего дня 22 июня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

Руководство страны возлагает траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве. По всей стране проходят траурные мероприятия, в том числе минута молчания.

Самые известные акции – "Вахта памяти" и "Линия памяти".

Акция "Вахта памяти" проходит с 1996 года у Вечного огня в Александровском саду в Москве. В 2025 году она начнется ровно в четыре часа утра. В это время прозвучит документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны, затем начнется Минута молчания. После этого все желающие смогут возложить цветы и горящие свечи к Могиле Неизвестного Солдата.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Акция "Линия памяти" проводится с 2015 года. В 2025 году в Москве

она стартует 21 июня в 22:00. На Крымской набережной в парке искусств "Музеон" будут зажжены 1418 свечей, по количеству дней войны. Первая свеча будет зажжена от частицы Вечного огня на Поклонной горе. Принять участие в акции смогут все желающие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки ко Дню памяти и скорби

Вся Россия 22 июня скорбит о жертвах той страшной войны. Никто не может оставаться равнодушным в День памяти и скорби. В знак солидарности со всем народом можно послать членам семьи, друзьям, знакомым, коллегам открытку – картинку, на которой запечатлены символы этого дня, связанные с Великой Отечественной войной.