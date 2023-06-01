С Днем защиты детей 2025: история праздника, красивые открытки и поздравления с 1 июня

День защиты детей в 2025 году в России выпадает на воскресенье 1 июня. Какова история праздника? Представляем бесплатно красивые открытки и картинки, поздравления с Международным днем защиты детей.

В первый день лета 1 июня в России и в ряде других стран отмечается замечательный праздник – День защиты детей. В 2025 году он выпадает на выходной день – воскресенье.

Открытки с Днем защиты детей

Как и в любой праздник, в День защиты детей можно порадовать тех, кто близок и дорог, красивой картинкой с Днем защиты детей. Яркая радостная открытка поднимет настроение и тому, кто ее отправляет, и ее адресату.

Найти и скачать такую картинку можно бесплатно в интернете, куда их загружают создатели, готовые поделиться плодами своего творчества. Еще один вариант – сделать тематическое фото или нарисовать картинку самому.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Днем защиты детей

К открытке можно (или даже нужно) добавить теплое поздравление. Оно может быть скачанным из интернета или написанным своими словами, в стихах или в прозе, – главное, чтобы оно шло от чистого сердца и было искренним.

Может возникнуть вопрос: кого поздравляют в День защиты детей? Прежде всего, конечно, обратиться с поздравлением стоит к главным героям праздника – представителям юного поколения и молодежи. Будут рады открытке и теплым словам и их родные – родители, тети и дяди, бабушки и дедушки. Заслуживают особого поздравления и те, кто по роду профессиональной деятельности заботится о детях: педагоги, детские врачи, волонтеры, общественные деятели.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пусть каждый день будет наполнен радостью и смехом! Пусть детские мечты превращаются в реальность, а мир вокруг становится добрее и светлее. Берегите в себе ребенка и дарите счастье малышам! С Международным днем защиты детей!

С праздником! С Днем защиты детей! Пусть звонкие детские голоса наполняют мир радостью, а глаза малышей светятся счастьем! Желаем, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и любовь, рос в гармонии и безопасности. Пусть мечты детей сбываются, а жизнь их будет полна чудес и открытий!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравляю с Международным днем защиты детей! В этот светлый праздник хочется пожелать, чтобы детский смех каждый раз звучал как музыка, каждое детское сердечко билось в ритме счастья, а глаза сияли от радости и любви. Пусть весь мир будет полон чудес для наших детей, а их мечты превращаются в реальность! С праздником!

Сегодня – Международный день защиты детей! Пусть жизнь наших детей будет яркой, как радуга, и легкой, как разноцветные шарики, стремящиеся в небо. Желаем, чтобы каждый день приносил новые открытия, а сердца переполняли радость и любовь. С праздником!

С Днем защиты детей! Пусть ваши приключения будут такими же веселыми, как в любимых мультиках, книжки открываются только на самых интересных местах, а сказки сбываются быстрее, чем вы успеете сказать "Хочу!". Растите большими, но оставайтесь такими же волшебными!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День защиты детей – история праздника

Почему День защиты детей именно 1 июня? Достоверная причина выбора этой даты неясна. Зато известно, что история праздника началась более ста лет назад, в 1924 году. Тогда Лига наций приняла Женевскую декларацию прав ребенка, обратив особое внимание на необходимость защиты детства. И с 1925 года некоторые страны начали отмечать День защиты детей, причем выбрали для него собственные даты.

После окончания Второй мировой войны, в 1949 году, прокоммунистическая Международная демократическая федерация женщин (МДФЖ) собралась на конгресс в Париже, где и был учрежден Международный день защиты детей. С 1950 года, по инициативе МДФЖ, День защиты детей отмечают во многих коммунистических и посткоммунистических странах.