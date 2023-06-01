День защиты детей отмечают фестивалем Движения первых в Москве

Фестиваль Движения первых проходит в День защиты детей в Москве. Для молодежи подготовлены представления, мастер-классы и лекции. Показываем, как прошел первый день фестиваля.
Движение первых проводит фестиваль ко Дню защиты детей в Москве. Насыщенное событиями мероприятие проходит 1 и 2 июня на ВДНХ.
И детей, и взрослых ждут постановки уличных театров, цирковые и анимационные представления, увлекательные мастер-классы, познавательные лекции и многое-многое другое.
Фестиваль организует Движение первых при поддержке Росмолодежи и Минпросвещения.
"Вестник Кавказа" представляет фото самых ярких моментов первого дня фестиваля.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"