День защиты детей отмечают фестивалем Движения первых в Москве

Фестиваль Движения первых проходит в День защиты детей в Москве. Для молодежи подготовлены представления, мастер-классы и лекции. Показываем, как прошел первый день фестиваля.

Движение первых проводит фестиваль ко Дню защиты детей в Москве. Насыщенное событиями мероприятие проходит 1 и 2 июня на ВДНХ.

И детей, и взрослых ждут постановки уличных театров, цирковые и анимационные представления, увлекательные мастер-классы, познавательные лекции и многое-многое другое.

Фестиваль организует Движение первых при поддержке Росмолодежи и Минпросвещения.

"Вестник Кавказа" представляет фото самых ярких моментов первого дня фестиваля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"