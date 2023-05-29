Как прошел фестиваль воздушных змеев в Москве?

Любители воздушных змеев собрались в выходные на "Пестрое небо" в "Царицыно". Представляем яркие солнечные фото с фестиваля воздушных змеев в Москве.

Фестиваль воздушных змеев прошел в выходные в Москве в парке "Царицыно".

Традиционное мероприятие под названием "Пестрое небо" было организовано музеем-заповедником "Царицыно" и клубом Prokite.

Все желающие, как любители, так и профессионалы, запускали ярких змеев и наслаждались отличной погодой.

Фестиваль "Пестрое лето" проводится для тех, кто любит солнце и ветер, ежегодно с 2003 года.

Представляем фотографии самых светлых моментов праздника.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"