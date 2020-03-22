В Москве отметили 90-летие Максуда Ибрагимбекова

Посольство Азербайджана в честь 90-летия Максуда Ибрагимбекова провело «встречу друзей», на которой был показан спектакль «Фисташковое дерево».

Кто такой Максуд Ибрагимбеков?

Максуд Ибрагимбеков родился 11 мая 1935 года в Баку, так же окончил Азербайджанский государственный политехнический институт по специальности строитель затем стал собкором Центрального радио и начал публиковать свои рассказы. В 29 лет окончил Высшие сценарные курсы, а в 38 - Высшие режиссерские курсы в Москве.

Книги Ибрагимбекова издавались во многих странах мира, переведены на 36 иностранных языков. Среди его самых известных произведений: «За все хорошее - смерть», «Кто поедет в Трускавец», «И не было лучше брата», «Пусть он останется с нами», «Прилетала сова», «История с благополучным концом». Многие произведения были экранизированы, а его пьесы ставились в полусотне театров.

В 1999 году при поддержке президента Азербайджана Гейдара Алиева Ибрагимбеков возродил в стране Дворянское собрание, став его председателем. Увлекался садоводством, коллекционировал оружие и любил собак. Был президентом общества «Азербайджан - Россия». В 2012 году Максуд Ибрагимбеков был номинирован на Нобелевскую премию в области литературы.

Умер он 22 марта 2016 года, похоронен на Первой Аллее почетного захоронения в Баку.

И это всё о нем

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев:

Насколько светлой и теплой личностью был Максуд Ибрагимбеков, настолько же теплая и светлая компания сегодня собралась у нас в посольстве. У каждого народа есть свой золотой список писателей и деятелей культуры, которые оказали наиболее сильное воздействие на развитие национальной культуры и литературы. Такой золотой фонд есть у азербайджанского народа, и одно из первых мест в этом списке занимает Максуд Ибрагимбеков.

Распоряжение о праздновании 90-летия Ибрагимбекова в начале года подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Указе президента было отмечено, что Максуд Ибрагимбеков внес огромный вклад в развитие азербайджанской национальной культуры и литературы. Этот писатель, сценарист, прозаик, режиссер, драматург писал на русском языке. При этом он внес огромный вклад в развитие национальной культуры. Все положительные герои его произведений в своих поступках, действиях, словах в основном ориентируются на национальные традиции, на национальную культуру, на те обычаи и традиции, которые испокон веков в азербайджанском обществе культивировались, развивались. В этом плане, конечно, Максуд Ибрагимбеков - национальная колоритная, яркая фигура, которая всем своим творчеством оказала огромное влияние на развитие азербайджанской литературы.

- Рахман Мустафаев.

Максуд Ибрагимбеков прошел через сталинские годы репрессий, через годы войны, послевоенной разрухи, нищеты, восстановления и хрущевской оттепели. Все это сказалось на его творчестве. В 1960-е годы повеяло свободой мысли, свободой творчества, и в этом плане Максуд Ибрагимбеков был шестидесятником. Он заложил новое направление азербайджанской литературы. Он был не только народным писателем, но и модернистом. Когда вся советская литература была пропитана идеологией, когда не рекомендовалось или запрещалось писать на темы отличные от линии партии, от идеологических клише, Максуд Ибрагимбеков писал про обычных людей, исследуя их настроение, поведение, поступки. Он глубоко проникал в психологию героев, в их внутренний мир, и в этом его огромное преимущество, поэтому его произведения остаются актуальными и любимыми даже сегодня

- посол Азербайджана.

Максуд объединял вокруг себя представителей азербайджанской интеллигенции. Такие фигуры как Полад Бюльбюль оглы, Муслим Магомаев, который сыграл свою первую роль в его фильме, по написанному им сценарию. Мало кто в азербайджанской культурной жизни, в азербайджанской литературе играл такую консолидирующую роль. Еще более важно, что Максуд Ибрагимбеков был фигурой, которая сближала в рамках большой советской культуры и литературы азербайджанскую и русскую литературу и культуру. Он выполнял роль культурного моста между нашими странами, между нашими культурами.

- Рахман Мустафаев.

Сегодня таких фигур как Максуд Ибрагимбеков, которые сближали бы страны, которые были бы связующим звеном между нашими культурами, народами, литературами, писателей практически не осталось. По инициативе [его вдовы] Анны Ибрагимбековой в Ичеришехер, в старом городе, был создан Центр творчества имени Максуда Ибрагимбекова, где воспитывается новое поколение азербайджанских литераторов. Это самый лучший подарок памяти такого яркого, самобытного и литератора как Максуд Ибрагимбеков.

- посол Азербайджана.

Председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд:

Мы чествуем выдающегося драматурга, мыслителя, писателя Максуда Ибрагимбекова, творчество которого стало достоянием не только Азербайджана, но и мировой литературы. Максуд Ибрагимбеков - это голос Баку, голос старого города, голос памяти, голос совести, времени. Его творчество - не просто литературные тексты, это живая материя культуры нашего народа. В нем чувствуется дыхание Баку, дыхание культуры.

Сегодняшний моноспектакль ”Фисташковое дерево” тоже является уникальной постановкой. Это тихий разговор, глубокий и очень честный. Разговор о том, о чем думаем все мы и каждый из нас. Это детство, это переживания, это надежда на возрождение. Максуд Ибрагимбекова именно тот человек, который создавал. Он создавал мосты между культурами, между странами, между эпохами. Центр Максуда Ибрагимбекова, который функционирует под эгидой старого города, стал центром притяжения сегодня творческой молодежи, местом встречи поколений.

- Руфат Махмуд.

Режиссер Турал Вагиф оглы Мустафаев:

Этот вечер - инициатива Центра творчества Масуда Ибрагимбекова и [вдовы писателя] Анны ханум. Спектакль был создан как раз к его юбилею. Автор и создатель спектакля - народный артист Азербайджана Вагиф Асадов. Для нас этот текст имеет особое значение, так как Масуд Ибрагимбеков - знаковая фигура в азербайджанской культуре и литературе. Работа по тексту имеет особое значение для меня лично, потому что это история про послевоенный Баку, про маленький пятачок сейчас уже большого города. Это Ичеришехер, старый город, люди, которые выросли там. В этом произведении ставятся актуальные вопросы. Пока живет человек, пока существует человечество, эти темы всегда будут актуальны и важны. В спектакле участвует Народный артист Азербайджана Фуад Османов. Работать с ним всегда интересно и ответственно.

Вдова писателя Анна Ибрагимбекова:

Вечер памяти - наша инициатива, но нас поддержал указ президента о 90-летии Максуда, комитет по работе с диаспорой Азербайджана и лично его председатель Фуад Мурадов. Все это состоялось, благодаря им. Для этого вечера мы выбрали моноспектакль ”Фисташковое дерево”, он идет всего 38 минут. Спектакль делал очень хороший режиссер Вагиф Асадов. А играет спектакль замечательный актер, народный артист Азербайджана Фуад Османов.

В Баку уже прошли памятные мероприятия. Также мы планируем в Академическом национальном драматическом театре Азербайджана поставить на азербайджанском языке спектакль по двум произведениям ”Прилетала сова” и ”Приходила женщина в черном”. Сейчас также обдумываем спектакль по его пьесе ”Нефтяной бум улыбается всем”.

- Анна Ибрагимбекова

Гарри Бардин, художник-мультипликатор, режиссер и сценарист:

Для меня очень ответственно, быть здесь. Это для меня не день памяти, а непреходящая связь с Максудом, потому что помимо того, что он мой родственник, он для меня предмет восхищения, предмет восторга. Он был потрясающим писателем, хотя слово ”был” к нему не применимо, потому что он остается и в нашей памяти, и в своих книгах.