Сегодня в столицу США по приказу Дональда Трампа прибыли представители Нацгвардии. Расскажем, зачем Трамп отправил Национальную гвардию в Вашингтон и на каком основании, действительно ли в Вашингтоне чрезвычайная ситуация, может ли Трамп "федерализировать" Вашингтон и когда Нацгвардию уже отправляли в Вашингтон.

В начале этой недели американский лидер Дональд Трамп объявил о серии беспрецедентных шагов в отношении столицы страны. Глава государства объяснил эту меру чрезвычайной ситуацией в сфере общественной безопасности в Вашингтоне. Округ Колумбия не считается штатом, поэтому обладает ограниченным самоуправлением и одобрения властей не потребовалось.

Что сделал Трамп?

Развертывание Национальной гвардии. Трамп приказал направить в город 800 военнослужащих Национальной гвардии для "восстановления законности, порядка и общественной безопасности". В армии США уточнили, что одновременно будут задействованы 100-200 солдат, выполняющих задачи поддержки (административные, логистические, физическое присутствие) правоохранительных органов.

Временный федеральный контроль над полицией Вашингтона. Используя Раздел 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия 1973 года, Трамп заявил о передаче столичного полицейского департамента под прямое управление федерального правительства. Координировать действия правоохранительных органов пока что будет генеральный прокурор США Пэм Бонди.

На каком основании Трамп отправил Нацгвардию в Вашингтон?

Конституция и Закон о самоуправлении 1973 года. Конституция США (Статья I, Раздел 8) дает Конгрессу исключительную законодательную власть над федеральным округом Колумбия. Однако Конгресс делегировал часть полномочий местным властям через Закон о самоуправлении 1973 года. Этот закон позволил жителям столицы избирать мэра и городской совет, но сохранил за Конгрессом бюджетный надзор и право отменять местные законы (как было с реформой уголовного кодекса в 2023 году).

Чрезвычайные полномочия президента. Ключевым инструментом стал Раздел 740 упомянутого закона. Он разрешает президенту взять под федеральный контроль полицию Вашингтона для "федеральных целей" при наличии "особых условий чрезвычайного характера". Трамп объявил именно такую чрезвычайную ситуацию, ссылаясь на всплеск насильственных преступлений, бездомность, обилие граффити и упадок инфраструктуры, которые, по его словам, угрожают гражданам, туристам, госслужащим, работе транспорта и федерального правительства. Согласно закону, контроль может длиться 48 часов или до 30 дней после уведомления председателей соответствующих комитетов Конгресса.

Контроль над Национальной гвардией Вашингтона. В отличие от гвардии штатов, Национальная гвардия округа Колумбия (около 2700 человек) подчиняется непосредственно президенту. Она будет действовать в статусе "Раздела 32": под местным оперативным контролем (теперь федеральным, учитывая контроль над полицией), но на федеральном финансировании. Этот статус снимает ограничения закона о Posse Comitatus, запрещающего военным заниматься полицейской деятельностью в случае гражданских беспорядков. Военнослужащие патрулируют улицы без открытого ношения винтовок, оружие будет находиться поблизости для самообороны.

Действительно ли в Вашингтоне чрезвычайная ситуация?

Этот вопрос остается главным пунктом разногласий:

По мнению Трампа и Белого дома, Вашингтон переживает невероятно высокий уровень насильственных преступлений среди крупных городов США - число убийств в 2024 году превысило 27 на 100 тысяч жителей, а число угонов автомобилей утроилось. Трамп заявил, что город "захвачен жестокими бандами и кровожадными преступниками". Катализатором стал инцидент с нападением на бывшего сотрудника DOGE,19-летнего Эдварда Користина.

Мэр Мюриэл Баузер и Генеральный прокурор Вашингтона Брайан Швалб категорически отвергают утверждения о "чрезвычайной ситуации". Баузер называет действия Трампа "тревожными и беспрецедентными", подчеркивая, что в прошлом году количество насильственных преступлений снизилось до минимального уровня за последние 30 лет. Она признает случившийся в 2023 году всплеск преступности, когда город стал одним из самых опасных в США, и в пост-ковидный период, но указывает на резкое снижение.

По данным Министерства юстиции США, насильственные преступления в Вашингтоне снизились на 35% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. По предварительным данным местной полиции, за первые семь месяцев этого года насильственные преступления (убийства, нападения с оружием, ограбления) снизились еще на 26% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Число убийств упало на 12%, а число нападений с опасным оружием - на 20%. Баузер настаивает, что данные верны, несмотря на начатое ранее расследование возможных манипуляций со статистикой. Она считает развертывание военных неэффективным, предлагая вместо этого увеличить финансирование прокуроров.

Может ли Трамп "федерализировать" Вашингтон?

Крайне маловероятно, полный федеральный захват контроля над городским управлением потребовал бы отмены Конгрессом Закона о самоуправлении 1973 года. У этого есть политические и юридические барьеры. Отмена закона потребовала бы 60 голосов в Сенате. При текущем составе (53 республиканца против 47 демократов + независимых, голосующих с ними) это практически нереализуемо, так как демократы последовательно поддерживают самоуправление Вашингтона. Даже в рамках "Раздела 740" продление контроля над полицией сверх 30 дней без одобрения Конгресса незаконно.

Трамп использует доступные рычаги для усиления федерального присутствия:

В последние месяцы он давал указания ФБР увеличить присутствие в Вашингтоне, перераспределяя агентов;

В марте 2025 года Трамп подписал указ, создающий целевую группу для усиления полицейского присутствия в общественных местах, ужесточения иммиграционного контроля и ускорения выдачи лицензий на скрытое ношение оружия в Вашингтоне;

Трамп заявил о необходимости немедленно "выселить" бездомных из города (обещая "места далеко от столицы"), но не представил конкретного плана. Федеральное правительство имеет право очищать лагеря бездомных на принадлежащих ему землях, это делала и администрация Байдена. Однако принудительно выселить людей из города из-за отсутствия жилья оно не может, это противоречило бы прецедентным судебным решениям.

Оппоненты Трампа видят в этих шагах "политический маневр" и "попытку отвлечь внимание" от других скандалов.

Когда Нацгвардию отправляли в Вашингтон?

Ранее войска Национальной гвардии привлекалась в Вашингтон:

в 2020 году во время протестов движения Black Lives Matter с последующей критикой за опасные действия, например, низкие полеты вертолетов над демонстрантами;

для защиты Капитолия от сторонников Трампа во время захвата Капитолия 6 января 2021 года.

Этим летом американский президент уже направлял Нацгвардию в Лос-Анджелес, что стало первым случаем введения войск без согласия губернатора за 60 лет. Тогда ситуация была связана с массовыми иммиграционными рейдами Иммиграционной и таможенной полиции страны, вызвавших протесты.