Беспорядки в Лос-Анджелесе 2025: кто начал бунт, кто борется с протестами и кто бросает вызов власти?

Лос-Анджелес, едва оправившийся после январских пожаров, вновь оказался в центре внимания: на этот раз в городе разразились протесты, угрожающие введением армии для подавления бунта. Почему Лос-Анджелес бунтует, что делают власти и кто бросает им вызов - рассказываем в этом материале.

Что случилось в Лос-Анджелесе?

6 июня Лос-Анджелес, город в штате Калифорния, второй по численности населения в США, охватили протесты и массовые беспорядки, после того как федеральные агенты начали обыски в одном из рабочих районов с целью найти нелегальных мигрантов. Агенты были встречены протестующими, которые кидали в них яйцами. В результате импровизированный митинг был разогнан с помощью перцового спрея и резиновых пуль.

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Между тем протесты продолжились и на следующий день в районе Парамаунт, где в основном проживают латиноамериканцы и рабочие. В воскресенье, по приказу Дональда Трампа на улицы Лос-Анджелеса вышли несколько сотен резервистов из Национальной гвардии США, хотя демонстрации в городе носили в основном мирный характер. В понедельник к Нацгвардии присоединились морские пехотинцы. К среде более двухсот человек, в том числе 61 мексиканец, были арестованы, а в ночь на среду в центральном районе города был введён комендантский час.

Почему в Лос-Анджелесе проходят рейды?

Рейды с участием федеральных агентов - очередной этап борьбы Дональда Трампа с мигрантами, которые незаконно проживают и работают на территории США. На этот раз Иммиграционная и таможенная полиция страны (ICE) взялась за предприятия, где работают сотни тысяч нелегальных мигрантов. Том Хоман, директор Иммиграционной и таможенной полиции заявил, что отныне в США будут гораздо жестче соблюдаться правила в отношении тех, кто занимает рабочие места в стране. Большинство рейдов на американских предприятиях происходят по доносу, но иногда федеральные агенты врываются в офисы компаний, как крупных, так и мелких, без каких-либо явных причин. В результате работы ICE количество арестов мигрантов за прошлую неделю увеличилось более чем в три раза: с 600 до 2000 человек. Рейды в Лос-Анджелесе привели к самым серьёзным столкновениям с полицией за всю кампанию Трампа по борьбе с мигрантами.

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Зачем в Лос-Анджелесе развернули Нацгвардию?

Дональд Трамп мирные, но массовые беспорядки в Лос-Анджелесе называет не иначе как ”мятежами”, в связи с чем в субботу 45 и 47й президент США подписал меморандум об отправке двух тысяч членов Национальной гвардии США в город для защиты федеральных агентов, проводящих иммиграционные рейды. В понедельник он удвоил их количество и распорядился о мобилизации батальона из 700 морских пехотинцев. Поскольку в целом происходящие события в Лос-Анджелесе остаются под контролем правоохранительных органов, штат Калифорния подал на администрацию Трампа в суд, заявив, что военная мобилизация - незаконное использование государственной власти.

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В Лос-Анджелесе бунт?

Митинги в Лос-Анджелесе нельзя назвать бунтом, хотя во вторник, 10 июня, эпизоды вандализма и погромов имели место в городе. Именно они стали причиной введения ночного комендантского часа, о котором распорядилась мэр Карен Басс. По её словам, беспорядки в Лос-Анджелесе ограничены всего несколькими улицами, и ни о каком общегородском бунте речи не идёт.

Последний бунт в Лос-Анджелесе был в 1992-м году. Беспорядки в городе начались после того, как четверо полицейских, обвинённых в чрезмерном применении силы, покинули зал суда без приговора. Тогда мятеж продолжался 6 дней, а на его подавление были отправлены две тысячи солдат Нацгвардии и полторы тысячи морских пехотинцев. В результате погромов и поджогов погибло более 60 человек.

Трамп против Ньюсома

В отличие от 1992 года, когда развёртывание Нацгвардии в Лос-Анджелесе было поддержано и президентом, и губернатором штата , на этот раз привлечение военных спровоцировало конфликт между двумя политиками. Нынешний губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом, во вторник обратился к нации, заявив, что развернув войска в Лос-Анджелесе, Трамп совершил ”наглое злоупотребление властью” и спровоцировал ”взрывоопасную ситуацию”. Он призвал американцев противостоять президенту, называя происходящее опасным моментом для демократии. Многие эксперты отмечают, что открытое проявление неудовлетворения политикой Трампа со стороны Ньюсома, своего рода заявка о готовности участвовать в выборах президента 2028 года. Сам Ньюсом своего желания баллотироваться в президенты тоже не скрывает, а нынешняя ситуация в Лос-Анджелесе, возможно, станет точкой отсчета нового витка его карьеры.

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Чем грозят беспорядки в Лос-Анджелесе?

С первых дней в должности президента США Трамп говорит о возможности применения закона XIX века под названием ”Закон о мятежах 1807 года”. В случае, если лидер страны посчитает, что нынешняя ситуация в Лос-Анджелесе достаточно серьёзная для того, чтобы применить закон, он сможет ввести в город действующую армию для борьбы с протестами, что в рамках конституции в целом запрещено.

Между тем протесты против действий иммиграционной и таможенной полиции распространяются по всем США: митинги проходят в Чикаго, Нью-Йорке, Детройте, Атланте, Мемфисе и других американских городах. В свою очередь министр внутренней безопасности Америки, Кристи Ноэм заявила, что антимиграционные рейды и депортации будут продолжаться, даже несмотря на общенациональные протесты.