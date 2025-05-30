Беспорядки в Тбилиси и Лос-Анджелесе сопоставили в Грузии

Протесты, переросшие в беспорядки ранее в Тбилиси и в последние дни в Лос-Анджелесе, имеют одну и ту же природу, заявил председатель парламента Грузии.

Ситуация в Лос-Анджелесе в данный момент и происходившее в Тбилиси несколько месяцев назад развиваются по одинаковому сценарию, рассказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"У насильственного экстремизма одно и то же лицо в Лос-Анджелесе, Берлине, Париже и Тбилиси"

– Папуашвили

Грузинский политик пояснил, что и в том и в другом случае лица преступников-экстремистов закрыты масками, они одинаково кидают в полицию коктейль "Молотова", петарды и там и там причиняют ущерб людям и домам.

Спикер подчеркнул, что отказ от насилия и борьба с экстремизмом являются признаком цивилизованности и одной из главных европейских ценностей.

Напомним, что рейд против нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе в субботу вылился в массовые беспорядки. Сейчас там находятся силы Нацгвардии, развития событий ожидают порядка полутысячи 500 морских пехотинцев.