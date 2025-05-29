В Грузии главным приоритетом страны назвали независимость

В парламенте Грузии обозначили главный приоритет страны, им является независимость от всех. Без нее грузинская нация может вскоре исчезнуть.

Независимость Грузии – приоритет страны, и решать, что лучше для страны, нужно на родине, такое мнение выразил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

"Что бы ни говорили заграницей, если мы на своей родине сами не решим то, что нам нужно решать, то через несколько десятилетий нация исчезнет. Поэтому независимость страны является главным приоритетом, независимость от всех"

– Мамука Мдинарадзе

По словам политика, народ Грузии отличается большим самоуважением, вместе с ним власти страны могут воплотить это и жить в единой, сильной, гордой Грузии.

Суверенная политика Тбилиси

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что в краткосрочной перспективе ставка Тбилиси на отстаивание суверенитета помогла Грузии избежать участия в антироссийских действиях Запада.

"Главный итог к сегодняшнему дню – своей независимостью от окружающего политического мира Грузия смогла уберечься от включения в российско-украинский конфликт. На территории Грузии не был открыт "второй фронт", хотя этого хотели наши партнеры – это первый результат независимой политики грузинских властей. Я думаю, в будущем таких результатов будет гораздо больше", - сказал он.

"Твердо отстаивать суверенитет Грузии власти начали не так давно, поэтому пока трудно судить о плодах этой политики помимо избежания угроз "второго фронта". Естественно, сперва наступает эпоха сложных условий, а потом начинается период достижений. Даже дерево не приносит плоды сразу после того, как его посадят. Поэтому другие итоги суверенной политики будут только в дальней перспективе", - продолжил политолог.

По его оценке, граждане в целом позитивно воспринимают суверенную политику Тбилиси. "Неучастие Грузии в конфликте, разумеется, вызывает поддержку у граждан – ощутимым результатом такой поддержки было голосование на парламентских выборах в 2024 году. В ходе избирательной кампании именно эта тема сыграла одну из ключевых ролей. Сам по себе термин "суверенитет" для большинства граждан не очень понятен, а конкретизация, что благодаря ставке на суверенитет мы смогли сохранить мир, абсолютно ясна", - заключил Рамаз Сакварелидзе.