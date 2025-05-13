Вестник Кавказа

В НАТО обеспокоились закрытием инфоцентра альянса в Грузии

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
НАТО встревожено реагирует на объявление Тбилиси о переподчинении "Инфоцентра НАТО и ЕС" внешнеполитическому ведомству Грузии. В альянсе напомнили о евроатлантических устремлениях республики и значимости информирования граждан Грузии о действиях НАТО и Евросоюза.

НАТО через грузинские СМИ распространило протест против закрытия в Тбилиси "Инфоцентра НАТО и ЕС", заявив о своей озабоченности действиями грузинских властей.

Напомним, что грузинское правительство приняло решение включить "Инфоцентр НАТО и ЕС" в состав МИД Грузии. В Североатлантическом альянсе восприняли этот шаг как потерю, которая грозит падением уровня информированности грузинских граждан о действиях НАТО и Евросоюза.

При этом заявление альянса не проясняет, как перевод инфоцентра под контроль МИД Грузии может повлиять на получение населением сведений о НАТО и Евросоюзе. В документе упоминается, что в Грузии еще остались независимыми от правительства Отдел общественной дипломатии НАТО и Офис связи альянса.

Также в НАТО напомнили о наличии в Конституции Грузии обязательств по интеграции в евроатлантические структуры, не уточнив, как этому помешает переподчинение инфоцентра.

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