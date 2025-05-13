В НАТО обеспокоились закрытием инфоцентра альянса в Грузии

НАТО через грузинские СМИ распространило протест против закрытия в Тбилиси "Инфоцентра НАТО и ЕС", заявив о своей озабоченности действиями грузинских властей.
Напомним, что грузинское правительство приняло решение включить "Инфоцентр НАТО и ЕС" в состав МИД Грузии. В Североатлантическом альянсе восприняли этот шаг как потерю, которая грозит падением уровня информированности грузинских граждан о действиях НАТО и Евросоюза.
При этом заявление альянса не проясняет, как перевод инфоцентра под контроль МИД Грузии может повлиять на получение населением сведений о НАТО и Евросоюзе. В документе упоминается, что в Грузии еще остались независимыми от правительства Отдел общественной дипломатии НАТО и Офис связи альянса.
Также в НАТО напомнили о наличии в Конституции Грузии обязательств по интеграции в евроатлантические структуры, не уточнив, как этому помешает переподчинение инфоцентра.