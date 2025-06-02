После принятия законов об иноагентах и защите семейных ценностей Тбилиси делает еще один шаг к укреплению суверенитета с одновременным отдалением от Запада.

С 1 июля 2025 года Грузия закроет информационный центр НАТО и Евросоюза, функции которого в результате реорганизации будут переданы в министерство иностранных дел. Директор информационного центра НАТО и ЕС Тамара Цулейскири прокомментировала это событие, отметив: "Общественности уже известно, что в Министерстве иностранных дел проводится комплексная реформа. Структурные изменения коснулись как МИДа, так и юридических лиц публичного права, входящих в его систему".

Закрытие информационного центра — это не просто административный шаг, но еще одно свидетельство того, как изменяется политический климат в отношениях между Грузией и Западом. О накипевших проблемах между южнокавказской республикой и странами НАТО на днях снова напомнили в руководстве правящей партии "Грузинская мечта".

Генеральный секретарь "Мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе, обратил внимание на падение доверия к ЕС среди грузинского населения. По опросам Eurobarometer, уровень доверия к Евросоюзу снизился с 58% до 49%. "Когда Саакашвили вывели в качестве европейского ориентира, а радикализм — в качестве гражданского стандарта, пытались втянуть нас в войну, склоняли к разрушению экономики, конечно, это вызвало реакцию, люди все это видят", - сказал Каладзе 4 июня.

Объяснение падения популярности ЕС, НАТО и США в конце мая давал президент Грузии Михаил Кавелашвили. В интервью изданию El Mundo он отметил, что после начала СВО возросло "давление на нас со стороны определенных представителей европейских и американских структур". Присоединение к санкциям Запада нанесло бы урон грузинской экономике, а поставки оружия Украине "могли разозлить Россию", объяснил глава государства. Добивавшиеся от Тбилиси открытой поддержки Киева страны НАТО вряд ли бы несли ответственность и помогли бы Грузии в случае обострения ее отношений с Россией, отметил Кавелашвили.

Как раз в день выступления Кавелашвили в Грузии начал действовать закон о регистрации иноагентов, являющийся "братом-близнецом" американского FARA (Foreign Agents Registration Act). В отличие от принятого ранее закона "О прозрачности иностранного влияния", новая норма предусматривает лишение свободы до пяти лет. Закон распространяется как на юридические, так и на физические лица (включая СМИ), чья деятельность финансируется из-за рубежа. Контроль за исполнением будет вести Антикоррупционное бюро Грузии.

Последние законодательные акты вызывают жесткую критику со стороны лидеров ЕС и американских демократов. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Фридрих Мерц направили письмо в Тбилиси в День независимости Грузии, в котором осудили действия властей против СМИ, оппозиции и гражданского общества.

Член комитета Сената по иностранным делам Джинн Шахин тоже выразила беспокойство по поводу свободы слова и демократических свобод в Грузии, указывая на негативные последствия нового закона об иноагентах. Она призвала Сенат принять инициированный ею акт MEGOBARI, предполагающий введение санкции против руководства Грузии "за отказ от демократии и сближение с Китаем, Ираном и Россией". Документ одобрен уже в Палате Представителей, но, чтобы он вступил в силу, требуется поддержка Сената и президента США.

Несмотря на сложности в отношениях с Западом, правительство премьера Ираклия Кобахидзе не отказывается от диалога. Кобахидзе был на саммите Европейского политического сообщества в Албании и дал понять, что в нормализации связей заинтересована больше сама Европа, чем Грузия.

"Были определенные ограничения в коммуникации, как вам известно, и, как видно, наши европейские партнеры соскучились по отношениям с Грузией. В реальности, все должны осознать, что Грузия играет очень важную роль для Европы, конкретно – для Евросоюза, наша роль в регионе очень важна. Исходя из этого, в конечном итоге, все осознают, что необходимо говорить с Грузией, с лидерами грузинского правительства. И, вероятно, это выражается в том, что инициативы часто исходили именно от европейских лидеров", – сказал Кобахидзе.

Улучшение связей с США выглядит более реальным, потому что там у власти прагматичный Дональд Трамп, кого грузинское руководство поддерживало еще в предвыборную кампанию. Кобахидзе объявил о намерении перезагрузить связи после встречи с сенатором Стивом Дэйнсом: "Мы открыто заявили, что готовы к стратегическому партнерству с Соединенными Штатами с чистого листа и конкретной "дорожной картой"".

Таким образом, закрытие информационного центра НАТО и Евросоюза в Грузии стало демонстрацией решимости грузинского руководства укрепить независимость страны и оградить ее от негативных проявлений общей с Западом внешней политики, на чем настаивают в Брюсселе. Триггером для укрепления суверенитета стало беспрецедентное давление, оказанное администрацией Джо Байдена и ЕС в период принятия скандальных законов, и поддержка ими грузинской оппозиции во время последних парламентских и президентских выборов. Кобахидзе в ноябре 2024 года даже объявил о заморозке евроинтеграции до 2028 года.

В целом Тбилиси не намерен сворачивать с евроатлантического пути - только теперь он будет продвигаться в этом направлении при уважении грузинских национальных интересов.