Грузия закроет Центр по вопросам НАТО и ЕС

В Тбилиси закроется Информационный центр по вопросам НАТО и ЕС. Его функции передадут аппарату МИД Грузии.

Информационный центр по вопросам НАТО и ЕС закрывается в Тбилиси, сообщили грузинские СМИ.

В распоряжении издания BM.ge. оказалось письмо, которое рассылается сотрудникам, о том, что с 1 июля центр прекращает работу как юридическое лицо публичного права.

"Сообщаем вам, что с 1 июля 2025 года планируется ликвидировать юридическое лицо публичного права – Информационный центр по вопросам НАТО и Европейского Союза"

- письмо

МИД Грузии прокомментировали ситуацию. Ведомство пояснило, что функции центра не упраздняются, а после реорганизации будут переданы аппарату министерства иностранных дел.

Напомним, что с осени 2024 года доверие граждан Грузии к ЕС снизилось 58% до 49%, согласно опросу Eurobarometer. По их данным, большая часть населения (51%) поддерживает курс текущего правительства.