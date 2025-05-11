Грузия закроет Центр по вопросам НАТО и ЕС

Информационный центр по вопросам НАТО и ЕС закрывается в Тбилиси, сообщили грузинские СМИ.
В распоряжении издания BM.ge. оказалось письмо, которое рассылается сотрудникам, о том, что с 1 июля центр прекращает работу как юридическое лицо публичного права.
"Сообщаем вам, что с 1 июля 2025 года планируется ликвидировать юридическое лицо публичного права – Информационный центр по вопросам НАТО и Европейского Союза"
- письмо
МИД Грузии прокомментировали ситуацию. Ведомство пояснило, что функции центра не упраздняются, а после реорганизации будут переданы аппарату министерства иностранных дел.
Напомним, что с осени 2024 года доверие граждан Грузии к ЕС снизилось 58% до 49%, согласно опросу Eurobarometer. По их данным, большая часть населения (51%) поддерживает курс текущего правительства.