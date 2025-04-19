Грузия теряет доверие к Евросоюзу

С осени 2024 года доверие к ЕС в Грузии упало с 58% до 49%. Также большинство граждан страны поддерживает правительство "Грузинской мечты".

Доверие к Европейскому Союзу (ЕС) в Грузии снизилось с 58% до 49% с осени 2024 года. При этом прошлой весной показатель и вовсе составлял 66%, согласно данным опроса Eurobarometer.

Число грузинских граждан, считающих хорошим вступление Грузии в ЕС, сократилось с 69% до 60%. При этом большая часть населения (51%) доверяет правительству "Грузинской мечты".

Опрос проводился в апреле среди 1011 респондентов.

Напомним, осенью 2024 года власти Грузии решили отложить старт переговоров о присоединении к ЕС до 2028 года. При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие официальные лица страны заявляли, что цель Тбилиси – вступить в ЕС к 2030 году.