Что стоит за беспорядками в США: глубинное государство или просчеты Трампа?

Президент США Дональд Трамп, активно занявшись умиротворением конфликтов в других государствах, неожиданно оказался перед лицом внутриамериканского конфликта из-за беспорядков, устроенных в Калифорнии мигрантами, протестующими против депортации. С чем столкнулся Трамп - с контратакой политических противников или собственными ошибками?

Дональд Трамп во время 47-й предвыборной кампании в США строил свою позицию на громких лозунгах: "Сделать Америку снова великой", "Призвать Китай к ответу за торговый дефицит", "Решить конфликт на Украине за 24 часа", "Положить конец миграционному беспределу". Что касается последнего лозунга, то в инаугурационной речи, вступая в должность 47-го президента США, Трамп объявил: "Незаконный въезд будет немедленно остановлен, и мы начнем процесс возвращения миллионов преступных мигрантов туда, откуда они прибыли". Два месяца спустя он прямо призвал нелегальных мигрантов к добровольной самодепортации.

Трамп сделал первые шаги по всем предвыборным и инаугурационным обещаниям. На Китай Дональд Трамп наложил повышенные тарифы, по Украине - добился согласия Киева на возобновление прямых переговоров с Россией в Стамбуле. Эффект от этих действий пока небольшой и, во всяком случае, ощущается в США намного меньше, чем работа над решением миграционного вопроса. Вот только результат не тот, на который рассчитывал Белый дом - в последние две недели взбунтовалась Калифорния, где идут массовые протесты мигрантов и столкновения с полицией.

Основные события разворачиваются в Лос-Анджелесе, где накануне мэр Карен Бас ввела комендантский час в центральной части города с 8 вечера до 6 утра, чтобы остановить насилие и беспорядки, спровоцированные рейдами спецслужб по задержанию нелегальных мигрантов. Протесты, начавшиеся как выражение недовольства действиями правоохранительных органов, быстро переросли в масштабные акции с участием десятков тысяч людей. Другие штаты уже присоединяются к Калифорнии в выражении несогласия с политикой Трампа.

Главной причиной беспорядков стали рейды иммиграционной службы ICE, проведенные по всей стране, особенно активно в Лос-Анджелесе, где в считанные дни были арестованы сотни подозреваемых в нарушении миграционных законов. Местные жители и правозащитники заявили, что подобные действия "сеют страх и панику" в сообществах, и на улицы вышли демонстранты, желающие выразить свое возмущение. Протестующие не ограничиваются мирными шествиями. Они прыгают на крыши автомобилей, размахивают флагами Мексики, выкрикивают "ICE здесь не рады" и атакуют полицейских.

Президент Трамп, комментируя эти события, заявил, что протестующие – это "профессионалы", финансируемые внешними силами, что лишь подогрело общественное недовольство. Также он решил дать жесткий ответ: "Против тех, кто хочет протестовать, будут применены очень существенные силы". Трамп использовал Закон о восстании 1807 года для оправдания развертывания вооруженных сил в Калифорнии для подавления протестных акций, заявляя, что "у нас будут войска повсюду".

Сдаваться под давлением улицы Трамп не собирается. 9 июня он пообещал, что США "освободят некогда великий" Лос-Анджелес от "захвата" мигрантов. В Лос-Анджелесе в ход пошли Национальная гвардия и морская пехота. По данным, приведенным в The Washington Post, в Лос-Анджелесе и его окрестностях находятся 4800 солдат, что превышает контингент США в Сирии и Ираке, где базируется всего 4000 военных. Ожидается, что военные операции обойдутся Пентагону в сумму около $134 млн за два месяца.

Реакция губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома не заставила себя ждать - он назвал действия Трампа "подливанием масла в огонь" и подал иск, оспаривающий легитимность развертывания войск. В ответ президент назвал Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса некомпетентными, утверждая, что если бы войска не были развернуты, город сгорел бы дотла.

События в Калифорнии раскололи американское общество. Часть населения поддерживает Трампа и считает ответственными за беспорядки власти штатов, другая часть обвиняет лично президента в провоцировании хаоса. Опрос YouGov показал, что 56% опрошенных считают, что ответственность за ситуацию должна лежать на местных властях, при этом только 25% поддерживают вмешательство федерального правительства. Половина опрошенных осуждают действия Трампа в вопросе депортации мигрантов, 40% относятся с пониманием к таким мерам, 11% не определились со своим мнением.

Издание The Economist высказало опасения по поводу возможных последствий протестов, считая, что действия Трампа могут разжечь конфликт и усугубить ненависть между сторонниками различных политических позиций. Беспорядки в Лос-Анджелесе могут быть только началом более серьезных протестных волн в других городах страны, поддерживающих Демократическую партию.

События в Лос-Анджелесе поднимают многие важные вопросы о проблемах США. Кто организовал миграционный беспредел? Кто должен взять ответственность за его решение и за социальное недовольство, вызванное антимиграционными мерами? Являются ли сами протесты естественной реакцией или их провоцируют, финансируют и направляют политические враги Трампа?

Глядя со стороны, ясны два момента. С одной стороны, Трамп действительно склонен к радикальным высказываниям и действиям. С Китаем и другими странами он развязал торговую войну, от которой пока что больше страдает американская экономика. Поэтому ему пришлось искать компромиссы с КНР, в Лондоне на днях прошла встреча представителей США и КНР.

С другой стороны, фактом остается и то, что у внесистемного президента остается много врагов как внутри страны, так и за пределами. Это Демократическая партия, глобалисты и "глубинное государство", по которым Трамп наносит удар за ударом, ограничивая права ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), закрывая USAID и проводя чистку в СНБ и Гарварде. Им безусловно выгодно создание в стране постоянной нестабильности при Трампе. Нельзя исключать и влияние кругов, недовольных уничижительным отношением Трампа к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

Нынешние протесты, как и протесты BLM в 2020 году, едва ли обходятся без внешнего участия, и об их силе говорит уже тот факт, что Трамп не рискует вслух называть зачинщиков.