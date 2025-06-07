Вестник Кавказа

Губернатор Калифорнии намерен подать в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии намерен подать в суд на Трампа
© Фото: официальные соцсети Гэвина Ньюсома
Калифорнийский губернатор Ньюсом планирует подать иск в суд на американского президента Трампа. Причиной послужило его решение ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии из-за протестов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что готов подать иск в суд на президента США Дональда Трампа из-за его распоряжения ввести войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов.

"Он разжег пожары и незаконно принял решение о федерализации Национальной гвардии. Подписанный им указ распространяется не только на Калифорнию. Мы подаем на него в суд"

- Гэвин Ньюсом

Напомним, 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, после чего в городе начался масштабный митинг, приведший к стычкам с иммиграционной и таможенной полицией. В связи с этим Дональд Трамп планирует ввести запрет на ношение масок во время протестов. Как именно он будет устанавливаться, не уточняется.

Президент США также призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед жителями города за свои провалы, в том числе из-за продолжающихся протестов.

В этом его поддержал бывший соратник и миллиардер Илон Маск, с которым у главы Белого дома недавно случился публичный конфликт.

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