Маск поддержал Трампа на фоне протестов в Калифорнии

После публичного конфликта бизнесмен и миллиардер Илон Маск поддержал президента США Дональда Трампа на фоне протестов в Лос-Анджелесе, возникших из-за миграционной политики Вашингтона. Он солидарен с его призывом к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.
Ранее Дональд Трамп призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед жителями города за свои провалы, в том числе из-за продолжающихся протестов.
Помимо этого, бизнесмен поддерживает решение президента США привлечь силовые органы к восстановлению правопорядка в Лос-Анджелесе.
В своих социальных сетях Маск также с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.
Напомним, что публичный конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском обострился на прошлой неделе. В соцсетях они обменялись колкой критикой в адрес друга друга.