Маск поддержал Трампа на фоне протестов в Калифорнии

Крупный калифорнийский город Лос-Анджелес охватили протесты, в связи с которыми президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений. Их публично поддержал его бывший соратник и бизнесмен Илон Маск, с которым глава Белого дома находится в конфликте.

После публичного конфликта бизнесмен и миллиардер Илон Маск поддержал президента США Дональда Трампа на фоне протестов в Лос-Анджелесе, возникших из-за миграционной политики Вашингтона. Он солидарен с его призывом к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.

Ранее Дональд Трамп призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед жителями города за свои провалы, в том числе из-за продолжающихся протестов.

Помимо этого, бизнесмен поддерживает решение президента США привлечь силовые органы к восстановлению правопорядка в Лос-Анджелесе.

В своих социальных сетях Маск также с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.

Напомним, что публичный конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском обострился на прошлой неделе. В соцсетях они обменялись колкой критикой в адрес друга друга.