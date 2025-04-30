Трамп готов привлечь морпехов для остановки протестов в Лос-Анджелесе

По оценке Трампа в Лос-Анджелесе наблюдается "бунт мигрантов", "мятежники" противостоят высылке нелегалов. Для решения ситуации в город уже направлены силы Нацгвардии, также рассматривается вопрос об отправке морпехов.

Президент США Дональд Трамп поручил устранить бунты в Лос-Анджелесе, соответствующее поручение дано Пентагону, Минюсту США и министерству внутренней безопасности.

"Некогда великий американский город Лос-Анджелес подвергся вторжению и оккупации со стороны нелегальных мигрантов и преступников"

– Трамп

"Мятежники" проводят "незаконные бунты", совершают нападения на сотрудников федеральных служб, пытаясь "препятствовать операциям по депортации" нелегалов, отметил президент США.

По его словам, нужно "принять все необходимые меры, чтобы освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов и прекратить эти бунты".

В город уже направлены 2 тыс сотрудников Национальной гвардии Калифорнии. Также рассматривается вопрос об отправке в Лос-Анджелес военных из Корпуса морской пехоты США.