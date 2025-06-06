Трамп запретит носить маски участникам протестов в США

Президент США вводит запрет на ношение масок на протестных акциях. Он решил пойти на этот шаг на фоне вспыхнувших в Лос-Анджелесе беспорядков.

В Соединенных Штатах запретят носить маски людям во время протестных акций. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях президент страны Дональд Трамп, комментируя протесты в Лос-Анджелесе.

"Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?"

– глава Белого дома

При этом он не стал уточнять, как именно будет устанавливаться этот запрет.

Напомним, 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, после чего в городе начались демонстрации, приведшие к стычкам с иммиграционной и таможенной полицией. Подавить беспорядки удалось лишь при помощи войск Национальной гвардии.