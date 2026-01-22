Зачем Ален Симонян ездил в Москву?

На этой неделе по приглашению председателя Совфеда Валентины Матвиенко в Москву приезжал спикер армянского парламента Ален Симонян. Хотя фон московских встреч был достаточно негативным, сторонам удалось приблизиться к взаимопониманию по некоторым вопросам.

Кто такой Ален Симонян?

Алену Симоняну 46 лет, он родился в Ереване, там же окончил юрфак госуниверситета, учился на политтехнолога на курсах Европейского центра образования и исследований.

Служил в армии, работал в суде.

Занимался съемками предвыборных клипов.

Участвовал в акциях против повышения транспортных тарифов.

В 2015 стал спикером партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна.

В конце 2018 году прошел в парламент от блока «Мой шаг» и стал вице-спикером, а с 2021 года – спикером.

Известен своей жесткой риторикой в отношении России.

На каком фоне проходил визит Симоняна в Москву?

Тональность освещения визита в российских СМИ была или протокольно-официальной, или жестко негативной. Так, на сайте общественной организации, призванной защищать интересы армяно-российского сотрудничества, была размещена статья «Ален Симонян в Москве безуспешно пытается запудривать мозги и заговаривать зубы». Кроме того, к визиту Симоняна руководители армянской диаспоры Москвы приурочили акцию протеста у посольства в Армянском переулке с требованием к Еревану прекратить давление на духовенство, а также поддержали католикоса Гарегина II, вступившего в конфликт с премьер-министром Николом Пашиняном.

В последнее время у Москвы и Еревана действительно накопилось немало вопросов друг к другу. Претензии России на встрече с Симоняном озвучил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Суть их можно понять из сообщения МИД РФ, обнародованного по итогам переговоров, в котором использована формулировка «Разъяснена опасность сближения с Западом в ущерб сотрудничеству с традиционными союзниками».

Армения между Европой и Россией

На встрече с Симоняном Лавров обрушился с критикой на Евросоюз и европейски ориентированных армянских политиков:

Странно слышать периодические высказывания о том, что готовятся какие-то мифические атаки «с севера» против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны ОДКБ

Также глава МИД РФ инкриминировал некоторым армянским политикам призывы к Евросоюзу защитить от вмешательства России парламентские выборы в Армении, запланированные на 7 июня.

Одним из актов такого вмешательства в армянских СМИ называют разговоры о новом подходе Москвы к политике «мягкой силы» в странах бывшего СССР, в частности в Армении, на что вроде бы уже выделено 165 млн долларов.

Правда, пока «мягка сила» работает по-другому. Так, на днях вышел фильм о Никите Симоняне «Золотой дубль». Его Сергей Лавров назвал символом единения двух народов:

Симонян – великий футболист, великий тренер, привел к золотым медалям и московский «Спартак», и ереванский «Арарат»

Также Лавров и Симонян затронул уже давно муссируемую дилемму Армении – выбор между ЕС и ЕАЭС. Лавров, рассказывая о преимуществах Евразийского экономического союза перед Евросоюзом, напомнил, что, вступив в ЕАЭС в 2015 году, Армения 2,5 раза увеличила свой ВВП - с 10,5 млрд дол. до 26 миллиардов.

Кроме того, не секрет, что после введения западных санкций в отношении России Армения стала для иностранных товаров транзитной посреднической страной, что также добавило доходов в ее казну. Эту позицию Ереван потерять не хочет, поэтому на московских переговорах Симонян инициировал тему изменения в миграционных правилах для иностранных граждан в российском законодательстве – речь идет о проблемах, возникших у армянских водителей, перевозящих грузы в Россию в результате этих изменений.

Находясь в Москве, спикер армянского парламента также провел встречи с Валентиной Матвиенко и с генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, на которой обсуждалась судьба ядерной энергетики в Армении, в частности проблемы строительства новой АЭС.

Словом, несмотря на негативный фон, поездка Симоняна носила вполне прагматичный характер, что выглядит вполне закономерно ввиду необходимости нормализации отношений с Россией перед парламентскими выборами.

И естественно, сейчас в Москве будут внимательно следить за запланированным на следующую неделю визитом в Баку и Ереван вице-президента США Джей Ди Вэнса и заместителя госсекретаря США по проблемам экономики и энергетики Джейкоба Хелберга, которые собираются обсудить в обеих столицах ход реализации проекта Маршрута Трампа ради международного мира и процветания.