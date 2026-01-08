Кто такой Гарегин II и почему у него конфликт с Николом Пашиняном?

Кто такой Гарегин II?
Гарегин II (в миру Ктрич Нерсесян) – Верховный Патриарх и Католикос всех армян, глава Армянской Апостольской церкви (ААЦ). Он родился 21 августа 1951 года в селе Воскехат АрмССР. Сейчас ему 73 года. Служение начал в 1970 году в сане диакона, в следующем году окончил Эчмиадзинскую духовную семинарию, после чего продолжил образование в Вене и Бонне. В 1980 году указом тогдашнего католикоса Вазгена I назначен помощником главного викария Араратской патриаршей епархии, в 1983 стал главным викарием. Тогда же был рукоположен в сан епископа, а в 1992 году возведен в сан архиепископа. После смерти предшественника Гарегина I 27 октября 1999 года был избран 132-м Католикосом всех армян.
Гарегин II и Россия
- Высшее церковное образование Гарегин II получил в подмосковном Загорске (ныне Сергиев Посад) в аспирантуре Духовной академии Русской православной церкви, куда приехал учиться в 1979 году.
- Принимал патриарха Московского и всея Руси Алексия II, прибывшего на празднование 1700-летия принятия христианства как государственной религии Армении в 2001 году.
- В 2004 году Католикос освящал закладные камни кафедрального собора и резиденции епископа Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ в Москве (самой большой за пределами Армении). Связь между РПЦ и ААЦ при Гарегине II крепла.
- В 2010 году вместе с президентом РФ Дмитрием Медведевым был удостоен премии имени патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов».
За свою жизнь он неоднократно посещал Москву и Вашингтон, встречался с лидерами США, России и ЕС.
Почему у Пашиняна конфликт с Гарегином II?
- Среди наиболее известных персон в истории постсоветской Армении Гарегин II дальше всех продвинулся в вопросе консолидации армянства. Он и сейчас возглавляет около 30 епархий по всему миру, включая крупные общины России, США и Европы, и остается духовным лидером постсоветского армянства, среди которого Церковь не утратила ведущих позиций в вопросе «духовного совершенствования нации».
- Католикос никогда не станет политиком и не возглавит Армению, но своим влиянием он может «благословить» нужного кандидата, вокруг которого сплотится оппозиция Пашиняну, независимо от того будет ли это американская или российская креатура. Впрочем, премьер склонен подозревать Католикоса и прочих иерархов церкви в связях именно с Россией. Когда в 2024 году Пашинян назвал священнослужителей «агентами влияния», за решетку отправился мэр второго по значимости города Армении - Гюмри - Вардан Гукасян, заподозренный в пророссийских взглядах. По этой же причине был арестован прибывший в Армению российский бизнесмен Самвел Карапетян.
- Гарегин II крайне консервативен: даже после войны 44-дневной войны 2020 года, в ходе которой азербайджанская армия освободила свои территории от армянской оккупации, Католикос поддерживает идею отторжения Карабаха от Азербайджана. Его взгляды не отражают общественных настроений – армяне больше не желают испытывать экономические лишения и отправляться на войну.
- Гарегин II никак не комментирует процесс нормализации отношений с соседями, игнорируя возможности участия Армении в региональных инфраструктурных проектах. Угроза войны и изоляции – два главных вопроса, где позиции Церкви продолжают ослабевать.