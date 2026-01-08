Кто такой Гарегин II и почему у него конфликт с Николом Пашиняном?

В борьбе между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Армянской церковью особую роль играет личность Католикоса всех армян Гарегина II. Расскажем, почему попытки реформировать Церковь со стороны партии власти приходится рассматривать сквозь призму противостояния премьер-министра и Католикоса..

Кто такой Гарегин II?

Гарегин II (в миру Ктрич Нерсесян) – Верховный Патриарх и Католикос всех армян, глава Армянской Апостольской церкви (ААЦ). Он родился 21 августа 1951 года в селе Воскехат АрмССР. Сейчас ему 73 года. Служение начал в 1970 году в сане диакона, в следующем году окончил Эчмиадзинскую духовную семинарию, после чего продолжил образование в Вене и Бонне. В 1980 году указом тогдашнего католикоса Вазгена I назначен помощником главного викария Араратской патриаршей епархии, в 1983 стал главным викарием. Тогда же был рукоположен в сан епископа, а в 1992 году возведен в сан архиепископа. После смерти предшественника Гарегина I 27 октября 1999 года был избран 132-м Католикосом всех армян.

Гарегин II и Россия

Высшее церковное образование Гарегин II получил в подмосковном Загорске (ныне Сергиев Посад) в аспирантуре Духовной академии Русской православной церкви, куда приехал учиться в 1979 году.

Принимал патриарха Московского и всея Руси Алексия II, прибывшего на празднование 1700-летия принятия христианства как государственной религии Армении в 2001 году.

В 2004 году Католикос освящал закладные камни кафедрального собора и резиденции епископа Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ в Москве (самой большой за пределами Армении). Связь между РПЦ и ААЦ при Гарегине II крепла.

В 2010 году вместе с президентом РФ Дмитрием Медведевым был удостоен премии имени патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов».

За свою жизнь он неоднократно посещал Москву и Вашингтон, встречался с лидерами США, России и ЕС.

Почему у Пашиняна конфликт с Гарегином II?