Зачем и как Никол Пашинян реформирует Армянскую церковь?

В канун Рождества премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал план обновления Армянской церкви с несколькими ее епископами. Расскажем, что такое дорожная карта "по обновлению Армянской церкви", зачем она нужна и кто займется реформами.

Что такое дорожная карта "по обновлению Армянской церкви"?

Документ состоит из трех пунктов и пяти подпунктов, включающих:

принятие нового устава Армянской церкви

избрание нового католикоса с учетом нового устава (соответственно, отречение действующего главы Церкви)

прозрачность доходов и финансовой деятельности Церкви

положение о том, что Церковь никоим образом не вмешивается в дела политиков

положение о том, что Церковь и все ее служители облагаются налогами и соответствующими социальными гарантиями (пенсия, социальное и медицинское страхование). Отныне на Церковь будет распространяться зарегистрированная система оплаты труда

Кто возглавляет Армянскую церковь?

Глава ААЦ носит титул святейшего верховного патриарха и католикоса всех армян. Он избирается на высшем органе организации - Церковно-национальном соборе. С 1999 года эту должность занимает католикос Гарегин II (в миру Ктрич Нерсисян).

Зачем Пашинян реформирует Церковь?

Борьба Пашиняна с духовенством вышла на финишную прямую. Отношения между Церковью и премьером обострились в 2020 году после поражения Армения во Второй Карабахской войне и последующего призыва Гарегина II в адрес Пашиняна уйти в отставку. Несколько лет Пашинян боролся с лидерами оппозиции, которые могли консолидировать вокруг себя силы, готовые бросить вызов партии власти. Дошла очередь и Церкви, которая пользуется большим авторитетом у населения. Кульминация противостояния состоялась в прошлом году и вылилась в публичные оскорбления и аресты священнослужителей. Снизив роль Церкви в общественной жизни страны, Пашинян надеется исключить из политического пространства республики последний оплот оппозиции.

Почему Пашинян подписал документ накануне Рождества?

В Армении Рождество отмечается 6 января. Особого символизма в действиях Пашиняна нет, так как 5 января в Армении рабочий день, а новогодние каникулы длятся всего 4 дня. Спешка, с которой премьер подписал документ, обусловлена предстоящими летом парламентскими выборами, исход которых определит, будет ли в стране проведена конституционная реформа, которую лоббирует партия власти. К середине 2026 года созданный по инициативе премьера координационный совет займется реализацией реформы при поддержке лояльных Пашиняну церковных иерархов. Времени не так много, тем более что реформаторам предстоит воплотить в жизнь то, у чего нет реального механизма, прописанного в Конституции, предотвратив церковный раскол и общественное сопротивление накануне судьбоносных выборов.

Кто будет реформировать Армянскую церковь?

Претворять в жизнь реформы будет координационный совет, в который входит сам Пашинян и 10 действующих архиереев ААЦ (шесть архиепископов и четыре епископа). В народе этих десятерых архиереев, поддержавших премьера, стали называть «отступниками». Состав совета может меняться.

Для чего нужна дорожная карта "по обновлению Армянской церкви"?

В сегодняшней Армении Церкви уже не отводится роль консолидирующего центра разрозненного этноса. Сам Пашинян говорил, что он не претендует на роль премьера всех армян, отводя себе пост главы армянского государства в его нынешних границах. Таким образом, он пресек многолетний нарратив, при котором лидеры постсоветской Армении видели себя во главе всего армянства, активно прибегая к поддержке ААЦ, делегировав ей часть соответствующих функций.

Пашинян отводит Церкви роль «министерства по делам религии» со своим штатом сотрудников и специфическим родом деятельности по наполнению общества духовными ценностями. Следуя этой логике, премьер больше не станет опираться на духовенство, которое будет дистанцироваться от участия в политических процессах, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания контролирующих органов.

В январе прошлого года Пашинян на встрече с армянской общиной в Швейцарии назвал деятельность ААЦ «экономически непрозрачной», намекнув на теневые доходы армянских иерархов. Сейчас премьер стремиться легитимизировать личную конфронтацию с духовенством под эгидой борьбы с вредоносными проявлениями в армянской экономике.