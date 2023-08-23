Турецкий Мардин – древний город, где встречаются культуры

Месопотамия, находившаяся между реками Тигр и Евфрат, была домом для разных цивилизаций. На протяжении всей истории здесь было основано множество городов, в том числе Мардин. Расположенный на плодородных землях юго-восточной Анатолии город выделяется своей мультикультурной атмосферой и постройками, отражающими тысячелетнюю историю.

Гуляя по Мардину, можно встретить людей, говорящих по-турецки или по-ассирийски, услышать песни на арабском языке. Здесь издалека видны здания песчаного цвета, построенные на склоне холма. Это старый город. На протяжении тысячелетий он развивался и модернизировался за счет новых зданий, улиц и торговых центров. Сейчас город внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому строительство в историческом центре запрещено.

Что посмотреть в городе?

Медресе Зинджирие

История медресе Зинджирие восходит к 1385 году. Здание также называют медресе султана Исы, последним из династии Артукидов, во время правления которого и было возведено сооружение. Стоит отметить, что во время правления этой династии в основном сформировался архитектурный облик города. Благодаря своему расположению, с медресе открывается один из лучших видов на Мардин. Само здание считают одним из самых красивых в городе.

Мечеть Улу

Мечеть Улу – еще один символ Мардина, построенный во времена правления Артукидов. Мечеть Мардин Улу с ее ажурными узорами и росписью арабской вязью, согласно записям, первоначально была построена с двумя минаретами. В надписи на основании единственного минарета, сохранившегося до наших дней, 1176 год указан в качестве даты постройки. Купол мечети построен по особой технологии. Этот метод впервые был использован в этом здании, но позже стал традиционным в Мардине.

Церкви

В городе также сохранилось множество церквей. Одной из наиболее знаменитых является церковь Мор Бехнам. Считается, что церковь была построена в середине шестого века. В здание ассирийской церкви в XII веке были привезены мощи сорока святых.

Местные рынки

Еще в древние времена Мардин был связан с Великим Шелковым путем – крупнейшим торговым маршрутом древности. На сегодняшний день Мардин также славится славится своими базарами. Здесь стоит уделить внимание вещам из меди, так, например, посуду из этого материала можно приобрести только в Мардине. Здесь можно приобрести специи и крупы, сладости, украшения и многое другое.

Городской музей

Музей Мардина расположен в центре города. Музей Мардина действует с 1947 года и выделяется разнообразием выставленных экспонатов, многие из которых представляют собой археологические находки, повествующие о богатой истории города.

Окрестности города

Монастырь Дейрулзафаран расположен приблизительно в 5 километрах от Мардина. На протяжении нескольких сотен лет (до 1932 года) в здании располагалась резиденция сирийских служителей церкви. С V века здание перестраивалось, к нему добавлялись новые постройки. Современный вид монастырь приобрел в XVIII веке.

До прихода римлян здесь располагался Храм Солнца, который был преобразован в крепость. В V веке здесь была возведена церковь. Монастырь также называют «шафрановым» шафрана, который рос вокруг комплекса.