Медленный турецкий город Фоча: скалы Сирен и тюлени

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Расположенный примерно в 70 километрах от оживленного центра Измира, город Фоча похож на капсулу времени, хранящую богатую историю прошлого, восходящую к древней ионийской цивилизации. Легендарные скалы Сирен и редкие средиземноморские тюлени-монахи придают этому очаровательному городу особую атмосферу. Фоча получила название в честь живущих там тюленей.

Как возникала Фоча

Город имеет богатую историю, восходящую еще к ионийской эпохе, и считается одним из самых важных поселений Ионии. Жители города были прекрасными мореплавателями, которые основали множество колоний. Блуждая по узким улочкам Фочи, вы обнаружите следы различных цивилизаций, от древних персов и могущественных римлян до великого Александра и Османской империи.

Благодаря сохранившимся историческим зданиям, город признан охраняемой территорией. Из-за того, что строительство здесь запрещено, теперь дома строят в получасе езды от исторического района. В результате Фоча разделена на две части: Старая Фоча, которая находится под охраной, и Новая Фоча, где разрешено строительство.

Старая Фоча в последние годы стал стремиться к званию «медленного города» - улучшению качества жизни в за счет замедления ритма жизни. Город еще полностью не перешел в этот режим, однако нельзя не отметить, что природа и дружелюбные местные жители, которые приветствуют вас с улыбкой уже переняли этот стиль жизни.

Климат

Климат в этих краях достаточно мягкий: там нет изнуряющей жары. Однако летом максимальные температуры днем могут доходить до 34 градусов, а вечером – до 22-20 градусов. Осадки в этих местах достаточно редкое явление.

Что посмотреть

Конечно, старую часть города.

Руины древнего храма богини Кибелы. От него осталась лишь плоская скала, на одной из поверхностей которой сохранились врата необычной формы, украшенные интересным орнаментом.

Городская набережная. Фоча кажется раем для моряков, так как вдоль побережья стоят десятки, а то и сотни яхт. Отсюда можно полюбоваться видами на местные каменные домики, многие из которых переделали в отели или же кафе, а также насладиться морскими пейзажами. Можно отправиться в морское путешествие в городские бухты, а также острову Ататюрка и скалам Сирен, о которых писал Гомер в «Одиссее», где можно понаблюдать за редкими тюленями-монахами. Однако высаживаться на скалы запрещено.

Крепость Бешкапылар. Название этого места в переводе означает «пять дверей» или «пять врат». Здание было возведено византийцами. Позднее оно неоднократно перестраивалось и дорабатывалось. Сейчас там нередко проходят театральные представления.

Фоча может похвастаться несколькими пляжами, отмеченными Голубым флагом, которые, хотя и не находятся в самом центре, легко доступны для туристов. В городе есть как бесплатные, так и платные места для отдыха.

Также на территории города можно увидеть две старинные ветряные мельницы, мечеть Фатих, которая до прихода Османской империи в эти края была церковью, Английский мыс, органический рынок, где можно приобрести натуральные продукты.