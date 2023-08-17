Что посмотреть в зеленой Бурсе: платаны, мечети, киношные локации

Бурса второй по численности населения город Турции. В древние времена город был столицей империи османов, а сегодня стал одним из крупных промышленных центров. Как и в древности, она славиться своим текстилем. Там сохранилось множество сооружений османского периода, а также гробницы султанов. Расскажем о наиболее интересных локациях Бурсы.

Недалеко от Бурсы расположен один из самых известных горнолыжных курортов, а из-за обилия зеленых насаждений город называют Зеленая Бурса.

Древний платан

Древний платан Инкая получил свое название от одноименного местечка, появившегося во времена правления османов. Возраст платана превышает 600 лет. Его высота 35 метров, а диаметр ствола - более 9 метров. 13 ветвей достигают толщины 3-4 метров. Инкая - одна из популярных достопримечательностей города не только для туристов, но и для местных. В его тени часто останавливаются, чтобы попить чай.

Джумалыкызык

Деревня Джумалыкызык была основана в 1300-е годы, но хорошо сохранилась. Дома, построенные во времена османов, сохранили свой исторический облик. Это излюбленное место киношников. Местные пейзажи часто служат в качестве декораций для фильмов об истории страны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Большая мечеть

Большая мечеть Бурсы была возведена в конце XIV – начале XV века. В то время у власти находился османский султан Баязид I. Минбар мечети выполнен в технике кюндекари и считается одним из самых ценных произведений искусства. Здесь можно проследить то, как развивалось искусство резьбы от периода сельджуков к османскому. Относительно некоторых особенностей минбара мечети Улу Джами (еще одно название мечети) ведутся споры. В конце XX века было выдвинуто предположение, что композиция, находящаяся на восточной стороне минбара символизирует солнечную систему, поскольку соотношение расстояний между планетами на минбаре равно реальному расстоянию между ними в космосе. Композиция на западной части, по исследователей, символизирует галактику.

В мечети также собраны уникальные образцы каллиграфии художников тех времен.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мост Ырганды

Мост Ырганды был возведен во время правления султана Мурада II в середине XV века. В рамках программы развития города, благодаря которой Бурса превратилась в один из главных центров торговли в XV веке, подобные сооружения часто строились для коммерческих целей. Уникальность моста в том, что он крытый и на нем расположены торговые лавки, из-за чего его часто называют "Ырганды Базар". Всего в мире четыре таких "торговых" моста.

Пещера Ойлат

Пещера Ойлат расположена в районе Инегёль в Бурсе. Это очень популярное место у туристов. Длина двухуровневой пещеры достигает почти 700 метров, а высота превышает 90 метров. Помимо летучих мышей, многоножек, дождевых червей, бабочек, в пещере есть множество сталактитов и сталагмитов. В пещере повышенная влажность и многие утверждают, что ее посещение больными астмой и бронхитом будет не только интересным, но и полезным.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ботанический парк

"Ботанический парк Соанлы" был заложен в 1998 году для озеленения Бурсы, чтобы обеспечить город новыми зонами отдыха и местом для занятия спортом на открытом воздухе. Площадь парка 400 тысяч квадратных метров. Здесь можно найти пруды, японский, английский, французский сады, розарий, сад азалий и рододендронов, сад ароматных трав, сад камней, цветные сады и сад фигурных растений. В парке 12 тысяч квадратных метров естественных пешеходных и беговых дорожек. Здесь же можно увидеть копии некоторых известных старых домов Бурсы, построенных в городе в период с XVII по XIX век.