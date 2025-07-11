Секреты азербайджанских овощей и фруктов

Хурма, гранаты, мушмула, фейхоа, кизил, тут (он же шелковица) – земля Азербайджана славится множеством сортов разнообразных овощей, фруктов и ягод. В этой статье расскажем об азербайджанских томатах, инжире и винограде и о том, почему они такие вкусные и полезные.

Азербайджанские помидоры

Самые вкусные азербайджанские томаты выращивают в поселке Зиря (или Зира). Это ярко-красные с тонкой, но упругой кожицей, небольшие по размеру плоды. Секрет их особенного вкуса – яркое апшеронское солнце и песок. В этих краях мало пресной воды, но почва очень плодородна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самыми вкусными зиринские томаты бывают с конца весны по начало осени, в остальное время такие помидоры выращивают в теплицах, но оттенки вкуса различают лишь настоящие гурманы.

Такие томаты можно купить и в московских магазинах. Маркетологи позиционируют их как плоды с особой сочностью и насыщенным кисло-сладким вкусом, которые добавят пикантный кисло-сладкий вкус салатам, гармонично дополнят блюда из мяса и птицы, великолепно подойдут для приготовления домашнего соуса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский инжир

Апшеронский инжир растет на засоленных землях с дефицитом пресной воды. Поэтому он такой мелкий – умещается в чайную ложку - и сладкий, даже с медовым оттенком. Деревья с раскидистыми кронами дают высокий урожай. Говорят, плоды тем вкуснее, чем они мельче. Кроме того, чем в плоде больше в нем семян, тем он нежнее. Таким апшеронский инжир делает солнце и морской воздух. Из этих плодов получается самое вкусное варенье. А если семечко инжира посадить дома в горшке, то деревце тоже будет плодоносить.

В Москве такой инжир практически невозможно купить – из-за своей нежности он не пригоден для транспортировки. Апшеронский инжир нужно пробовать утром на бакинском базаре, где в это время все плоды зрелые и вкусные, только что сорванные с деревьев, а лучше всего - в саду у гостеприимных бакинцев часов в семь-восемь, причем на голодный желудок.

Врачи рекомендуют апшеронский инжир из-за наличия в нем большого количества витаминов А и В6, а также калия, магния, кальция и железа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский виноград

Кавказские горы защищают территорию Азербайджана от холодного северного ветра, а теплые и солнечные дни дают возможность выращивать на крутых склонах разные сорта винограда, причем как лучшие сорта мировой селекции, так и местные, которых около трехсот. Виноградарство в Азербайджане пострадало в ходе антиалкогольной компании Горбачева в середине 1980-х. Специалисты говорят, что некоторые сорта уже пора заносить в Красную книгу – они представлены всего несколькими кустами.

Бакинский виноград аг (белый) и гара (черный) считаются самыми сладкими и вкусными. Их всегда выращивалось немного, поэтому даже в самом Азербайджане к этим плодам всегда относились как к деликатесу.