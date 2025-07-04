Чего мы лишимся в случае отказа от азербайджанских продуктов?

В предыдущих материалах "Вестник Кавказа" неоднократно разбирал, как может пострадать бизнес и экономика от маловероятного, но гипотетически возможного снижения уровня контактов Москвы и Баку. Здесь рассмотрим, что это будет означать для простых людей.

Что говорит статистика?

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Азербайджаном немного не дотянул до 5 млрд долларов, что более чем на 10% превысило уровень 2023 года. В январе - апреле этого года товарооборот уже составил почти 2 млрд долларов.

По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, в январе - апреле 2025 года экспорт азербайджанской продукции в Россию составил 322,862 млн дол., уменьшившись на 0,8%, а импорт товаров из РФ - 1,5 млрд долларов (рост в полтора раза).

По итогам четырех месяцев этого года Россия занимала третье место среди торговых партнеров Азербайджана, отставая лишь от Италии и Турции.

В этот период на долю торговых операций с Россией пришлось 10,78% внешнеторгового оборота Азербайджана.

При этом Россия лидировала среди стран, продукцию которых импортировал Азербайджан. Ее доля в общем объеме ввозимой туда продукции составляла почти 18,5%.

Сегодня, по оценкам экономистов, несмотря кризис в отношениях России и Азербайджана их торговые контакты сохраняют тенденцию к росту, благодаря взаимозависимости в сфере энергоресурсов и продовольствия.

Кто что проедает и покупает?

Азербайджан импортирует из России:

сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов удобрения

драгоценные металлы

металлопродукцию

продовольственные товары

сельхозсырье

машины

оборудование

транспортные средства

древесину.

В Россию Азербайджан поставляет:

пластмассы

текстиль

хлопок

продукты животноводства

каучук и резину

фрукты

овощи

чай

Чем ценна азербайджанская продукция в России, а российская в Азербайджане?

Россиянам отказаться от продукции "Азерчай", а особенно от овощей и фруктов будет непросто в силу их высочайшего качества. Продукция, выращенная в Азербайджане, очень популярна у российских потребителей и неизменно становится украшением любого стола. Маленькие бакинские зеленые огурцы или шамкирские помидоры не только вкусные, но и полезные. Выращенные в российских парниках или даже в солнечной Турции овощи и фрукты обычно не дотягивают по вкусовым качествам до азербайджанских.

А наршараб - азербайджанский соус, приготовленный из гранатового сока, который уваривается до густой консистенции – врачи рекомендуют принимать хотя бы по чайной ложке в день даже детям, поскольку он повышает гемоглобин, нормализует обмен веществ, укрепляет иммунитет и оказывает общеукрепляющее действие.

Сейчас в Москве можно купить или заказать алычу, абрикосы, черешню, виноград, сливы, кизил, компоты и любые готовые блюда азербайджанской кухни в магазинах Aze Store, "Продукты Азербайджана", "Дары Азербайджана", но эксперты предрекают, что все эти продукты могут сильно вырасти в цене. Это неизбежно произойдет в случае отказа приобретать продукцию у Азербайджана, и тогда оптовикам придется менять логистические цепочки.

Точно также азербайджанцам, обожающим русские щи или борщ, хлеб "Столичный", квашеную капусту с клюквой, русскую водку, сало, придется отказаться от любимых продуктов. Это не смертельно, но это - цена разнообразия и общей культуры.