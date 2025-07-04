Чего мы лишимся в случае отказа от азербайджанских продуктов?

Что говорит статистика?
По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Азербайджаном немного не дотянул до 5 млрд долларов, что более чем на 10% превысило уровень 2023 года. В январе - апреле этого года товарооборот уже составил почти 2 млрд долларов.
По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, в январе - апреле 2025 года экспорт азербайджанской продукции в Россию составил 322,862 млн дол., уменьшившись на 0,8%, а импорт товаров из РФ - 1,5 млрд долларов (рост в полтора раза).
По итогам четырех месяцев этого года Россия занимала третье место среди торговых партнеров Азербайджана, отставая лишь от Италии и Турции.
В этот период на долю торговых операций с Россией пришлось 10,78% внешнеторгового оборота Азербайджана.
При этом Россия лидировала среди стран, продукцию которых импортировал Азербайджан. Ее доля в общем объеме ввозимой туда продукции составляла почти 18,5%.
Сегодня, по оценкам экономистов, несмотря кризис в отношениях России и Азербайджана их торговые контакты сохраняют тенденцию к росту, благодаря взаимозависимости в сфере энергоресурсов и продовольствия.
Кто что проедает и покупает?
Азербайджан импортирует из России:
- сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов удобрения
- драгоценные металлы
- металлопродукцию
- продовольственные товары
- сельхозсырье
- машины
- оборудование
- транспортные средства
- древесину.
В Россию Азербайджан поставляет:
- пластмассы
- текстиль
- хлопок
- продукты животноводства
- каучук и резину
- фрукты
- овощи
- чай
Чем ценна азербайджанская продукция в России, а российская в Азербайджане?
Россиянам отказаться от продукции "Азерчай", а особенно от овощей и фруктов будет непросто в силу их высочайшего качества. Продукция, выращенная в Азербайджане, очень популярна у российских потребителей и неизменно становится украшением любого стола. Маленькие бакинские зеленые огурцы или шамкирские помидоры не только вкусные, но и полезные. Выращенные в российских парниках или даже в солнечной Турции овощи и фрукты обычно не дотягивают по вкусовым качествам до азербайджанских.
А наршараб - азербайджанский соус, приготовленный из гранатового сока, который уваривается до густой консистенции – врачи рекомендуют принимать хотя бы по чайной ложке в день даже детям, поскольку он повышает гемоглобин, нормализует обмен веществ, укрепляет иммунитет и оказывает общеукрепляющее действие.
Сейчас в Москве можно купить или заказать алычу, абрикосы, черешню, виноград, сливы, кизил, компоты и любые готовые блюда азербайджанской кухни в магазинах Aze Store, "Продукты Азербайджана", "Дары Азербайджана", но эксперты предрекают, что все эти продукты могут сильно вырасти в цене. Это неизбежно произойдет в случае отказа приобретать продукцию у Азербайджана, и тогда оптовикам придется менять логистические цепочки.
Точно также азербайджанцам, обожающим русские щи или борщ, хлеб "Столичный", квашеную капусту с клюквой, русскую водку, сало, придется отказаться от любимых продуктов. Это не смертельно, но это - цена разнообразия и общей культуры.