Почему кризис в отношениях России и Азербайджана закончится миром?

Несмотря на ведущийся между Москвой и Баку диалог, эксперты опасаются, что политический кризис в российско-азербайджанских отношениях может негативно повлиять на экономическое и гуманитарное сотрудничество, а потому призывы прекратить конфликт как можно быстрее, звучат все громче.

Вчера вечером Баку частично выполнил условие Москвы, выдвинутое ею для нормализации отношений: из-под стражи освободили пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан. На свободу вышли граждане Азербайджана, а двое россиян останутся под арестом на 4 месяца.

Россия пока условий Баку не выполнила. Они сводились главным образом к проведению прозрачного расследования жесткой посадки самолета AZAL в декабре прошлого года, закончившейся смертью 38 человек, и недавней гибели двоих азербайджанцев в Екатеринбурге. Те, кто заинтересован в нормализации отношений, с замиранием сердца ждут конструктивного диалога, без которого невозможно продолжение сотрудничества.

Что происходит в экономических отношениях России и Азербайджана?

От обострения отношений пострадают экономики обоих государств: Азербайджан, для которого Москва остается главным ненефтяным партнером, потеряет рынок сбыта своей сельскохозяйственной продукции, а в России еще больше вырастут цены. Также эксперты указывают на возможные проблемы с платежами, логистикой и взаимными прямыми инвестициями. Это особенно обидно, если учесть, что в последние годы товарооборот между двумя стратегическими партнерами рос не столько за счет реэкспорта через Азербайджан, сколько за счет проектов промышленной кооперации.

Среди крупных совместных проектов с российскими капиталовложениями последних лет:

завод "Азермаш", где производят автомобили коммерческого и специального назначения "Группы ГАЗ".

российская "Абрау-Дюрсо" учредила дочернюю компанию AzAbrau, выпускающую продукцию на собственной винодельне, благодаря чему ежегодно рос экспорт алкогольных напитков из Азербайджана в Россию

группа компаний "Р-Фарм" построила в Азербайджане современный фармацевтический завод, где, в частности производятся жизненно необходимые для диабетиков лекарства

российско-азербайджанское предприятие "Авто лизинг Азербайджан" открыло сервисный центр для обслуживания техники "КАМАЗ" - своего рода хаб в сфере обслуживания грузовиков и сельхозтехники

в Гаджигабульском промышленном квартале работает фабрика по производству экологических теплоизоляционных материалов компании "ПЕНОПЛЭКС Прикавказье"

- два года назад Россия и Азербайджан начали выпускать на мощностях "Азермаш" легковушки "УАЗ"

в 2028 году должны завершиться работы по расширению пропускной способности КПП на границе.

По данным Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), с точки зрения инвестиций Россия занимает пятое место среди зарубежных инвесторов в экономику Азербайджана. Расширению экономических связей двух стран все это время способствовали деловые миссии российских регионов, выставки с участием российских компаний, бизнес-форум, в которых участвовали десятки компаний, работающих в сферах промышленности, сельского хозяйства, услуг, туризма и логистики.

Как антироссийские санкции повлияли на взаимодействие России и Азербайджана?

После введения антироссийских санкций выросла доля национальных валют во взаиморасчетах (теперь половина расчетов идет в рублях и манатах), а роль Азербайджана в качестве транзитной страны стала одной из ведущих. В целом Азербайджан, как и другие государства, помогающие России в период санкционного давления, оказался под угрозой вторичных санкций, но не поддался нажиму Запада, ориентируясь на национальные интересы и долгосрочное сотрудничество.

Чем завершится кризис?

Все вышеприведенные факты свидетельствуют о тесных экономических связях России и Азербайджана, к слову сказать, не состоящего ни в каких военных блоках и выступающего в качестве самостоятельного и авторитетного игрока на международной арене. Опасность состоит в том, что напряженные отношения Москвы и Баку могут вовлечь в свою орбиту соседние страны, в частности, дружественную Азербайджану Турцию, а ухудшение отношений с Анкарой для России сейчас совсем некстати.

Возвращению к конструктивному диалогу мог бы способствовать прямой личный контакт лидеров двух государств, однако пока такая встреча президентов не назначена.

Так или иначе, в интересах Москвы и Баку сейчас – восстановить доверие и вернуться в колею дружественных контактов. Нет никаких сомнений, что отношения России и Азербайджана снова выйдут на высокий уровень, но сделать это нужно как можно раньше для того, чтобы кризис не успел сказаться на экономическом взаимодействии и человеческих отношениях.