Самые страшные концлагеря нацистов

С 1933 по 1945 годы нацистская Германия создала более 44 тысяч концлагерей по всей Европе для обеспечения Третьего рейха рабским трудом, борьбы с врагами государства, массовых убийств и проведения медицинских экспериментов. Расскажем о трех концлагерях нацистской Германии.

Холокост, который осуществляла гитлеровская Германия, стал возможным в первую очередь за счет создания концлагерей в масштабах, беспрецедентных в истории человечества. Самые страшные зверства, эксперименты и убийства совершались в концлагерях, кровавое наследие которых живо по сей день

Дахау, Мюнхен 1933-1945

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Дахау - первый концентрационный лагерь

Первые концлагеря нацистов строились на территории самой Германии для заключения и запугивания лидеров политических и общественных движений, которые недовольны новым режимом. Гитлер пришел к власти в январе 1933 года и уже в марте того же года в городе Дахау появился образец для всех будущий концлагерей Третьего рейха. Генрих Гиммлер, один из главных организаторов Холокоста окрестил Дахау, который находился в 20 километрах от Мюнхена ”первым концлагерем для политзаключённых”.

Образец для концлагерей

Управлял концлагерем Теодор Ейке, который разработал ”доктрину дегуманизации” предусматривающую использование рабского труда, телесных наказаний, лишения еды и казни без суда для всех, кто нарушал условия пребывания в лагере. Концлагерь Дахау был тренировочным центром для охранников нацистских концлагерей, а его организация и функционирование - моделью для других подобных структур по всей Европе.

Подневольный труд и медицинские эксперименты

Узники Дахау использовались в качестве подневольных рабочих: на 140 ”предприятиях” Дахау десятки тысяч заключенных создавали боеприпасы для армии Третьего рейха. На воротах Дахау было написано ”Arbeit Macht Frei” - ”Труд освобождает”. С 1942 года в концлагере Дахау проводились медицинские эксперименты нацистской Германии: на людях проверялась эффективность препаратов от малярии и туберкулёза, а также изучалось влияние большой высоты и гипотермии на человеческий организм.

Жертвы Дахау

С 1933 года узниками лагеря стали 200 тысяч человек, и как минимум 40 тысяч из них погибли. В конце апреля 1945 года концлагерь Дахау был освобождён американцами. На момент освобождения в лагере было 67 тысяч человек. К несчастью, американские солдаты, не знавшие, что их ждёт, не были готовы оказать помощь такому количеству замученных, измождённых и голодающих людей: те, с кем они делились своими пайками, умирали, поскольку их пищеварительная система не могла справиться с твёрдой едой. Кроме того, выпустить пленников из Дахау сразу же не представлялось возможным: сперва их нужно было вылечить, а потом обеспечить жильём. Многие узники Дахау оставались в лагерях для перемещённых лиц на протяжении долгих лет, прежде, чем они были расселены.

Равенсбрюк, 1939-1945

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Самый большой женский концлагерь в Германии

Концлагерь Равенсбрюк, в 90 километрах от Берлина, был крупнейшим концентрационным лагерем для женщин на территории нацистской Германии. Первые 900 узниц лагеря были отправлены в Равенсбрюк в мае 1939 года. К концу 1942 года в концлагере было уже 10 тысяч узниц, а к январю 1945 - 50 тысяч женщин. Большинство узниц Равенсбрюка были гражданками Польши, Советского Союза и Германии.

Женщины-охранники

Управляли концлагерем Равенсбрюк офицеры СС, а вот охранниками и надзирателями в них выступали исключительно женщины. Кроме того, с 1942 года в Равенсбрюке тренировали женщин для работы в других концлагерях Третьего рейха. По свидетельствам бывших узниц концлагеря, в своей жесткости женщины-надзирательницы ничуть не уступали мужчинам-нацистам.

Медицинские эксперименты

Большинство узниц Равенсбрюка были подневольными рабочими в более чем 40 дополнительных лагерях. С 1942 года в концлагере Равенсбрюк над женщинами проводились эксперименты: испытывались препараты, в первую очередь сульфаниламиды, для предотвращения инфекций. В ходе экспериментов по трансплантации костей женщинам проводились ампутации конечностей. Нацистские врачи также проводили опыты по стерилизации женщин и детей. Впоследствии, фотографии, которые удалось сделать подопытным узницам Равенсбрюка стали одним из доказательств в ходе Нюрнбергского процесса над врачами.

Жертвы Равенсбрюка

За годы существования узницами концлагеря Равенсбрюк стали более 132 тысяч женщин и детей. Около 92 тысяч из них умерли из-за голода, издевательств и слабости. В последние месяцы войны на фоне стремительного продвижения Советского Союза, СС пытались уничтожить как можно больше узников, чтобы не отвечать за совершённые преступления. В марте 1945, в частности, в один день в газовой камере были умерщвлены 130 детей и беременных женщин. Освобождён Равенсбрюк, большинство узниц которого были отправлены в марш смерти, был в конце апреля 1945 года Красной армией. Те, кто пережил марш смерти - ”эвакуацию” - были освобождены через несколько часов советскими разведчиками.

Берген-Бельзен, 1940-1945

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Концлагерь для военнопленных

Немецкое военное командование основало лагерь Берген-Бельзен в Нижней Саксонии в 1940м году. Изначально лагерь создавался для содержания военнопленных, но с 1943 года он частично стал концентрационным. С 1941 по 1945 годы в концлагере Берген-Бельзен погибли 20 тысяч советских военнопленных и еще 50 тысяч узников.

По мере продвижения советских и союзнических войск в Германию в конце 1944-начале 1945 года в концентрационный лагерь Берген-Бельзен, рассчитанный на 10 тысяч человек, стали свозить узников, эвакуированных из других лагерей. К марту 1945 года на территории концлагеря находилось более 50 тысяч человек.

Адские условия

С конца 1944 года, когда количество узников концлагеря Берген-Бельзен резко возросло, санитарные условия на его территории были катастрофическими: узников не кормили много дней подряд, а воды было крайне мало. Из-за антисанитарных условий, в том числе недостаточного количества туалетов, в концлагере начались вспышки тифа, туберкулеза и дизентерии. Анна Франк, еврейская девочка немецкого происхождения, которая вела дневник во время немецкой оккупации Нидерландов, и её сестра умерли от тифа в концлагере Берген-Бельзен за два месяца до его освобождения.

Освобождение Берген-Бельзена

Концентрационный лагерь Берген-Бельзен был освобожден в середине апреля 1945 года британскими войсками по предварительной договорённости с немецким командованием, которое сдало лагерь, чтобы предотвратить распространение эпидемий, свирепствовавших на его территории. Войдя в лагерь, британские солдаты обнаружили 50 тысяч узников и 13 тысяч тел умерших от болезней людей. Несмотря на продолжающиеся военные действия, на территории лагеря была развернута кампания по оказанию экстренной медицинской помощи: мёртвых хоронили, а для больных был организован карантин. Несмотря на специально разработанную диету для голодавших узников и обеспечения санитарных мер, после освобождения лагеря погибли еще 14 тысяч человек. В течение месяца из лагеря были эвакуированы почти 29 тысяч человек. 21 мая 1945 лагерь Берген-Бельзен был сожжён британцами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезней.

Военная пропаганда?

Примечательно, что в Великобритании мало кто верил докладам военных из Берген-Бельзена, считая, что они не более, чем военная пропаганда. В связи с этим многие, в том числе военнослужащие, отправились в Берген-Бельзен, чтобы своими глазами увидеть само место и мемориальную доску, которую установили британские военные в память о погибших в концлагере. Один из журналистов газеты ”Военный обозреватель” написал:

Почему я поехал в Бельзен? Потому что знал, что через пару лет, умники начнут говорить: ”Чепуха, разве вы не понимаете, что такое военная пропаганда?” Я буду знать, что ответить. И чем больше людей здесь побывают, тем лучше для мира на Земле.