Вестник Кавказа

Морозы вынудили школы уйти на дистант на Ставрополье

Морозы вынудили школы уйти на дистант на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Школы ушли на дистанционное обучение до текущей пятницы на Ставрополье. Решение связано с неблагоприятной погодой.

Власти Ставрополья решили перевести все школы на удаленное обучение до пятницы включительно из-за обильных снегопадов и аномальных холодов. Дошкольные учреждения, в свою очередь, будут работать в дежурном режиме, рассказал глава региона Владимир Владимиров.

"С завтрашнего дня школьников переводим на дистанционку, а детские сады будут работать в дежурном режиме. Это позволит детям, чтобы не возникло пандемии, сохранить здоровье, а местные дороги очистить от снега"

- Владимир Владимиров

В регионе также объявлено штормовое предупреждение до завтрашнего дня. Местных жителей и туристов просят по возможности не выходить из дома, а на личном автомобиле передвигаться исключительно на зимней резине.

В некоторых районах температура воздуха может упасть до -22 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы, напоминают синоптики.

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