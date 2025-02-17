Вестник Кавказа

Упавшее дерево перекрыло проезд на трассе в Абхазии

Гагра
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии упало дерево, которое перекрыло проезд на республиканской трассе. К месту происшествия выехали спасатели и дорожные службы.

Проезд по республиканской трассе в Абхазии временно перекрыт из-за происшествия, сообщает пожарно-спасательная часть Гагрского района.

В районе Холодной речки дерево упало на республиканской трассе. Инцидент частично перекрыл проезд через дорожный участок.

Отмечается, что к месту происшествия уже выехали спасатели и дорожные службы. Они приступят к расчистке трассы.

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