Упавшее дерево перекрыло проезд на трассе в Абхазии

В Абхазии упало дерево, которое перекрыло проезд на республиканской трассе. К месту происшествия выехали спасатели и дорожные службы.
Проезд по республиканской трассе в Абхазии временно перекрыт из-за происшествия, сообщает пожарно-спасательная часть Гагрского района.
В районе Холодной речки дерево упало на республиканской трассе. Инцидент частично перекрыл проезд через дорожный участок.
Отмечается, что к месту происшествия уже выехали спасатели и дорожные службы. Они приступят к расчистке трассы.