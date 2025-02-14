Пашинян встретился с делегацией Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с делегацией Комитета парламентского партнерства между Евросоюзом и Арменией. Ее возглавлял сопредседатель комитета Нил Ушаков.

Армянский премьер Никол Пашинян накануне принял делегацию, возглавляемую сопредседателем Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения Нилом Ушаковым. Фото с мероприятия опубликованы на сайте главы армянского правительства.

"Премьер-министр отметил важность активного диалога Армения-ЕС и последовательного развития отношений, а также подчеркнул важность организации взаимных визитов на различных уровнях"

– пресс-служба правительства

Пашинян также обратил внимание на то, что проведение демократических реформ входит в число приоритетов властей. Премьер указал на то, что в этом направлении Еревану важна поддержки Брюсселя.

Глава правительства также заявил о важном значении, которое имеет реализация договоренностей, согласованных на встрече высокого уровня Армения-ЕС-США. Кроме того, Пашинян указал на эффективность встречи с председателем Евросовета Антониу Коштой, которая прошла на днях в Мюнхене.

В ходе встречи с делегацией рассматривались и вопросы дальнейшего развития отношений между Ереваном и Брюсселем. Поднималась тема и внедрения европейских стандартов в Армении.

Комментируя тему визовой либерализации, Пашинян выразил уверенность в том, что это поможет развитию контактов между людьми и сферы туризма.

Сторону коснулись также такого вопроса, как нормализация отношений Еревана и Баку.