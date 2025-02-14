Новые леса появятся на Кубани в 2025 году

Около 176 га лесов хотят высадить в Краснодарском крае за текущий год. Это будет способствовать развитию потенциала курортной отрасли.

На Кубани хотят восстановить 176 га лесов по нацпроекту "Экологическое благополучие" в 2025 году, рассказали в региональной администрации.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что восстановление зеленых насаждений имеет особое значение для региона, так благодаря этому развивается потенциал курортной сферы. Он также напомнил, что в минувшем году Кубань высадила около 150 га лесов.

Особую роль в этом процессе играет подготовка семян. Этим занимаются в питомнике в Белореченском районе: с 2017 года он произвел 1,5 млн саженцев.