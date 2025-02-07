Стоимость аренды жилья для туристов подскочила в Краснодаре

Краснодар стал городом-миллионником с самым быстрым ростом средней ставки на аренду жилья для гостей города в 2025 году. После него в рейтинге идет Пермь и Казань.

Средняя ставка на аренду жилья для туристов особенно сильно увеличилась в столице Краснодарского края: 29% за год и составила 2,9 тыс рублей за сутки. Подсчет проходил среди городов с населением более 1 млн человек, говорят данные исследования сервиса "Суточно.ру".

Отмечается, что средняя стоимость аренды туристического жилья в РФ в феврале - 4,3 тыс рублей, что на 14% выше прошлогодних показателей. В основном путешественники останавливаются на три ночи.

Ставка на аренду также подскочила в Перми и Казани. Наименьший рост зафиксировали в Самаре и Ростове-на-Дону, отметили в "РИА Недвижимость" ссылаясь на исследование.