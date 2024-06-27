Кварацхелия вошел в символическую сборную плей-офф Лиги чемпионов

Дебют Хвичи Кварацхелии в Лиге чемпионов в качестве игрока "ПСЖ" вышел успешным: грузин вошел в символическую сборную плей-офф турнира.

Мощный перформанс Хвичи Кварацхелии из "ПСЖ", который в матче плей-офф Лиги чемпионов с "Брестом" забил гол и сделал голевую передачу, не остался незамеченным со стороны спортивных экспертов. Грузина включили в символическую сборную отборочного раунда главного еврокубка.

Сообщается, что популярный ресурс Whoscored оценил выступление Хвичи наивысшей оценкой в 10 баллов. Столько же баллов набрал только Киллиан Мбаппе, который сделал хет-трик в матче с "Манчестер Сити".

Отметим, что Кварацхелия стал игроком французского "ПСЖ" в январе. За переход грузинского таланта из "Наполи" парижане заплатили 70 млн евро. Атакующий игрок сборной Грузии ранее играл в РПЛ за "Локомотив" и "Рубин".