Вестник Кавказа

Кварацхелия вошел в символическую сборную плей-офф Лиги чемпионов

Кварацхелия вошел в символическую сборную плей-офф Лиги чемпионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дебют Хвичи Кварацхелии в Лиге чемпионов в качестве игрока "ПСЖ" вышел успешным: грузин вошел в символическую сборную плей-офф турнира.

Мощный перформанс Хвичи Кварацхелии из "ПСЖ", который в матче плей-офф Лиги чемпионов с "Брестом" забил гол и сделал голевую передачу, не остался незамеченным со стороны спортивных экспертов. Грузина включили в символическую сборную отборочного раунда главного еврокубка. 

Сообщается, что популярный ресурс Whoscored  оценил выступление Хвичи наивысшей оценкой в 10 баллов. Столько же баллов набрал только Киллиан Мбаппе, который сделал хет-трик в матче с "Манчестер Сити". 

Отметим, что Кварацхелия стал игроком французского  "ПСЖ" в январе. За переход грузинского таланта из "Наполи" парижане заплатили 70 млн евро. Атакующий игрок сборной Грузии ранее играл в РПЛ за "Локомотив" и "Рубин".

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