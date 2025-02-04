Предприятия Северной Осетии получили более 200 млн рублей господдержки

Власти Северной Осетии выделили предприятиям республики более 200 млн рублей. Средства получили компании, занятые в производстве бумаги и строительных материалов.
Промышленность Северной Осетии активно развивается: сразу пять предприятий республики получили из бюджета более 212 млн рублей, поведал глава региона Сергей Меняйло.
Власти республики отчитались о росте поддержки промышленности на 41%.
Сообщается, что кредиты на льготных условиях получили предприятия, которые специализируются на мебели, производстве строительных материалов, бумаги.
Отметим, что за 2022-23 годы предприятия республики получили дополнительно 250 млн рублей.