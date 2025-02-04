Вестник Кавказа

Предприятия Северной Осетии получили более 200 млн рублей господдержки

Предприятия Северной Осетии получили более 200 млн рублей господдержки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии выделили предприятиям республики более 200 млн рублей. Средства получили компании, занятые в производстве бумаги и строительных материалов.

Промышленность Северной Осетии активно развивается: сразу пять предприятий республики получили из бюджета более 212 млн рублей, поведал глава региона Сергей Меняйло. 

Власти республики отчитались о росте поддержки промышленности на 41%. 

Сообщается, что кредиты на льготных условиях получили предприятия, которые специализируются на мебели, производстве строительных материалов, бумаги. 

Отметим, что за 2022-23 годы предприятия республики получили дополнительно 250 млн рублей.

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