Вестник Кавказа

На месте поиска пропавшего лыжника началась метель в Сочи

На месте поиска пропавшего лыжника началась метель в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи продолжается поисковая операция по спасению мужчины, пропавшего после схода снежной массы. Поиски осложняются из-за метели.

Пропавшего в понедельник в горах Сочи лыжника могла унести снежная масса. Об этом 24 февраля поведали в МЧС России.

"Двое сноубордистов связались с дежурным МЧС России и сообщили свои координаты. Один из мужчин рассказал, что видел сход лавин и как лыжника снесло снежной массой"

– представитель ведомства

В МЧС обратили внимание на то, что поиски осложняются из-за метели, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что неподалеку от трасс курорта "Роза Хутор" сошла лавина. В момент схода снежной массы там оказались три человека, два из которых сейчас поддерживают связь со спасателями по телефону. Еще один на контакт не выходит.

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