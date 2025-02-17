На месте поиска пропавшего лыжника началась метель в Сочи

В Сочи продолжается поисковая операция по спасению мужчины, пропавшего после схода снежной массы. Поиски осложняются из-за метели.
Пропавшего в понедельник в горах Сочи лыжника могла унести снежная масса. Об этом 24 февраля поведали в МЧС России.
"Двое сноубордистов связались с дежурным МЧС России и сообщили свои координаты. Один из мужчин рассказал, что видел сход лавин и как лыжника снесло снежной массой"
– представитель ведомства
В МЧС обратили внимание на то, что поиски осложняются из-за метели, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что неподалеку от трасс курорта "Роза Хутор" сошла лавина. В момент схода снежной массы там оказались три человека, два из которых сейчас поддерживают связь со спасателями по телефону. Еще один на контакт не выходит.