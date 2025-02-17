Вестник Кавказа

Власти Грузии мобилизуют коммунальщиков на уборку снега

Власти Грузии мобилизуют коммунальщиков на уборку снега
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал бросить все силы соответствующих ведомств на уборку снега, обрушившегося по всей территории страны - сильный снегопад начался в Западной Грузии, Батуми и Поти.

Чтобы противостоять натиску снежной стихии, против нее должны быть мобилизованы силы всех соответствующих ведомств, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"В нескольких регионах сильный снегопад. Необходима полная мобилизация всех ведомств для борьбы с последствиями стихии… Уже сегодня наблюдается максимальная мобилизация, и в ближайшие дни будут приняты все меры, чтобы максимально позаботиться о населении в связи с обильным снегопадом"

- Ираклий Кобахидзе

Во многих регионах станы идут мощные снегопады – снег заметает регионы Западной Грузии. В Поти отменены занятия в школах и детских садах, ограничения на перевозки вводит Грузинская железная дорога - из-за снегопада уже отменены часть поездов на 23, 24, 25 и 26 февраля, передает Sputnik Грузия.

В Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в Аджарии – метр, из-за снежных заносов встал общественный транспорт, на работу по фактической погоде перешел Батумский международный аэропорт.

Впрочем, это еще не пик погодных катаклизмов – как заверяют синоптики, в Западной Грузии 24-25 февраля погода ухудшится, на Черном море ожидается шторм силой в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности ночью подморозит до -4...-6 градусов.

В горных районах Грузии ожидается туман, метели и сход лавин, льдом покроются дороги и провода линий электропередач.

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