Губернатор Кубани обязал глав районов отвечать за строительство

Строительство во всех регионах Кубани должны контролировать их главы, а застройку утверждать лишь с условием застройки жилых районов сопутствующей инфраструктурой, потребовал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Разрешения на строительство и ввод зданий в эксплуатацию в Краснодарском крае должны подписывать главы районов, потребовал в соответствии со своим распоряжением губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, что сообщает пресс-служба администрации региона.

"Именно руководители городов и районов как никто другой погружены в вопрос. На сегодняшний день 25 муниципалитетов исполнили распоряжение. Еще 13 готовят изменения в документацию"

- Вениамин Кондратьев

Новый принцип строительства заключается в том, что все жилые комплексы теперь будут возводиться сразу с сопутствующей инфраструктурой - детскими садами, школами, больницами и транспортными развязками, и перед главами районов лежит вся ответственность за соблюдение этих требований, пояснил губернатор региона, передает "АиФ-Юг".

Ранее подобные разрешения на строительство, внесение изменений или ввод в эксплуатацию объектов могли заместители глав или руководители профильных управлений и департаментов, однако это неверно, поскольку должным образом охватить весь объем работ могут только рачительные хозяева, уверен Кондратьев.