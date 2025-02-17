Вестник Кавказа

В Казахстане зафиксировали рекорд по внешней торговле

В Казахстане зафиксировали рекорд по внешней торговле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане подсчитали объемы внешней торговли за прошлый год. В стоимостном выражении страна поставила рекорд по внешнеторговому обороту.

Объемы торговли Казахстана с другими державами достигли рекордных значений в истории. Страна наторговала с соседями на $141 млрд, передает Евразийский банк развития.  

По подсчетам аналитиков банка, за прошлый год выросла стоимость экспорта металлов, а также продуктов химической индустрии. 

В то же время сократились поставки машин и оборудования, что повлияло на экономические показатели. 

Отметим, что товарооборот России и Казахстана в 2024 году составил почти $28 млрд. РФ вошла в тройку важнейших торговых партнеров центральноазиатской республики.

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