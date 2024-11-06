Вестник Кавказа

Шымкент прирастет новыми промышленными зонами

Шымкент прирастет новыми промышленными зонами
© Фото: пресс-служба премьер-министра Казахстана
В скором времени в казахстанском Шымкенте будут созданы 5 новых дополнительных промышленных зон, в которых будет реализовано 314 инвестиционных проектов.

Власти Шымкента (Казахстан) начали создавать 5 новых промышленных зон, которые вырастут на площади в 1660 га, сообщили в пресс-службе акимата области.

"По плану - СЭЗ "Оңтүстік" будет создано в объеме 175 га, ИА "Жулдыз" - 155 га, ИА "Стандарт" - 118 га, ИА "Темир" - 1076 га. Торгово-логистический центр будет расширен на 136 га"

- акимат Шымкента

В новых индустриальных зонах будут реализованы 314 инвестиционных проектов, работать в них будут 13,6 тыс человек, сообщили в акимате, передает Sputnik Казахстан.

Новые индустриальные зоны потребуют и новой логистики - сейчас для этого прокладываются инженерные сети, расширен торгово-логистический центр будет до конца 2025 года.

Сейчас в регионе уже работают 7 промышленных зон общей площадью 1276 га, в 427 проектах, реализующихся в них, работают 15 тыс человек.

Напомним, Шымкент - город-миллионер на юге Казахстана, один из трех городов страны, имеющих статус города республиканского значения. Город - третий по численности населения в Казахстане, один из его крупнейших промышленных, торговых и культурных центров; образует вторую по численности населения агломерацию страны.

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