Авария оставила в понедельник без воды часть жителей Пятигорска

В Пятигорске в понедельник пропала вода у части местных жителей. В частности, воды сейчас нет в нескольких школах и одном детском саду.

В части Пятигорска 24 февраля ограничили водоснабжение из-за аварии, произошедшей на водопроводе. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.

Дмитрий Ворошилов отметил, что специалисты уже приступили к выполнению работ по восстановлению подачи воды.

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе 24 февраля с 13:00 до 17:00 будет ограничена подача питьевой воды в районе 33 улиц"

– глава города

Он уточнил, что воды сейчас, в частности, нет в спортивной школе олимпийского резерва, краевом госпитале ветеранов войны, детском саду и трех школах.