Вестник Кавказа

Мед из Казахстана пойдет на экспорт в Европу

Банка мёда
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На европейском рынке появится пчелиный мед из Казахстана. Еврокомиссия выпустила соответствующее постановление.

Казахстан получил право поставлять мед в страны Европейского союза.

Постановление опубликовано Еврокомиссией 21 февраля 2025 года и вступит в силу на 20-й день опубликования, рассказали в Минсельхозе РК.

"Проведена масштабная работа по разработке и внедрению Национального плана мониторинга остаточных веществ в меде, что стало важным этапом для включения Казахстана в перечень стран, имеющих право на экспорт данной продукции в ЕС"

– сообщение ведомства

Экспортироваться на европейский рынок может только продукция, которая соответствует всем требованиям регламентов ЕС. Предприятия могут подать заявки в Комитет ветеринарного контроля и надзора, документы будут рассмотрены, а затем через систему TRACES-NT направлены в Комиссию ЕС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстанские аграрии делают ставку на бобовые и масличные культуры

Казахстанские аграрии делают ставку на бобовые и масличные культуры

Товарооборот аграрной продукции между Россией и Казахстаном вырос на 4%

Товарооборот аграрной продукции между Россией и Казахстаном вырос на 4%

План взаимодействия в АПК утвердили Россия и Казахстан

План взаимодействия в АПК утвердили Россия и Казахстан

Иран попросил у Казахстана увеличения объемов поставок зерна

Иран попросил у Казахстана увеличения объемов поставок зерна

Россия разрешила помидоры из Казахстана

Россия разрешила помидоры из Казахстана

Казахстан нарастил поставки зерна в Азербайджан

Казахстан нарастил поставки зерна в Азербайджан

Казахстан разрешил перепродажу российской пшеницы

Казахстан разрешил перепродажу российской пшеницы

Жителям Казахстана пообещали стабильные цены на мясо

Жителям Казахстана пообещали стабильные цены на мясо

В Казахстане ожидают скорое снятие ограничений на ввоз в РФ сельхозпродукции

В Казахстане ожидают скорое снятие ограничений на ввоз в РФ сельхозпродукции

Каспий выбросил сотни мертвых тюленей на берег в Казахстане

Каспий выбросил сотни мертвых тюленей на берег в Казахстане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы