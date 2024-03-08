Мед из Казахстана пойдет на экспорт в Европу

На европейском рынке появится пчелиный мед из Казахстана. Еврокомиссия выпустила соответствующее постановление.

Казахстан получил право поставлять мед в страны Европейского союза.

Постановление опубликовано Еврокомиссией 21 февраля 2025 года и вступит в силу на 20-й день опубликования, рассказали в Минсельхозе РК.

"Проведена масштабная работа по разработке и внедрению Национального плана мониторинга остаточных веществ в меде, что стало важным этапом для включения Казахстана в перечень стран, имеющих право на экспорт данной продукции в ЕС"

– сообщение ведомства

Экспортироваться на европейский рынок может только продукция, которая соответствует всем требованиям регламентов ЕС. Предприятия могут подать заявки в Комитет ветеринарного контроля и надзора, документы будут рассмотрены, а затем через систему TRACES-NT направлены в Комиссию ЕС.