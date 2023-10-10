"Нива" разбилась в Дагестане – водитель погиб

ДТП унесло жизнь пожилого жителя Гунибского района. По не известной пока причине машина, за рулем которой ехал мужчина, съехала с дороги и врезалась в дерево.

Автокатастрофа случилась накануне вечером в Дагестане, о ней сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, авария произошла в Гунибском районе, примерно в половину восьмого вечера. Точное место трагедии – третий километр дороги, ведущей от села Кудали. Именно там 58-летний водитель "Нивы" по не установленной пока причине не справился с управлением. В результате его автомобиль вылетел с дороги и ударился в дерево.

Автомобилист получил тяжелые, не совместимые с жизнью травмы. Он умер на месте аварии.