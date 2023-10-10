Вестник Кавказа

"Нива" разбилась в Дагестане – водитель погиб

"Нива" разбилась в Дагестане – водитель погиб
© Фото: ГАИ Дагестана
ДТП унесло жизнь пожилого жителя Гунибского района. По не известной пока причине машина, за рулем которой ехал мужчина, съехала с дороги и врезалась в дерево.

Автокатастрофа случилась накануне вечером в Дагестане, о ней сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, авария произошла в Гунибском районе, примерно в половину восьмого вечера. Точное место трагедии – третий километр дороги, ведущей от села Кудали. Именно там 58-летний водитель "Нивы" по не установленной пока причине не справился с управлением. В результате его автомобиль вылетел с дороги и ударился в дерево.

Автомобилист получил тяжелые, не совместимые с жизнью травмы. Он умер на месте аварии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
910 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Зимний отдых в Дагестане: что посмотреть, где отдохнуть и стоит ли ехать?

Зимний отдых в Дагестане: что посмотреть, где отдохнуть и стоит ли ехать?

Доехать к достопримечательностям двух районов Дагестана стало комфортнее

Доехать к достопримечательностям двух районов Дагестана стало комфортнее

Фестиваль горного чая примет Гунибский район Дагестана

Фестиваль горного чая примет Гунибский район Дагестана

Дома и крыши пострадали от непогоды в Гунибском районе Дагестана

Дома и крыши пострадали от непогоды в Гунибском районе Дагестана

Два взрыва газа произошли в Дагестане

Два взрыва газа произошли в Дагестане

Многотысячный забег пройдет в Дагестане

Многотысячный забег пройдет в Дагестане

Новые трансформаторы обеспечат Дагестану свет зимой

Новые трансформаторы обеспечат Дагестану свет зимой

Мошенничество довело экс-главу сельсовета в Дагестане до тюрьмы

Мошенничество довело экс-главу сельсовета в Дагестане до тюрьмы

В Дагестане за махинации с землей дали срок бывшему главе села

В Дагестане за махинации с землей дали срок бывшему главе села

Очередную опасную автозаправку обнаружили в Дагестане

Очередную опасную автозаправку обнаружили в Дагестане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы