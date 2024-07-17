Вестник Кавказа

Мужчина умер во время снегопада на западе Грузии

Мужчина умер во время снегопада на западе Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На западе Грузии мужчина погиб во время снегопада. Он обрушился на страну несколько дней назад, отменены занятия в школах и детских садах.

В грузинском селе Канчкати, которое расположено в западном регионе Гурия, во время снегопада погиб мужчина, заявил глава региона Георгий Урушадзе.

По предварительным данным, местный житель умер, помогая своему соседу. Отмечается, что все детали произошедшего в настоящее время уточняют спецслужбы.

На западную часть Грузии снегопад обрушился несколько дней назад. Он привел к отмене занятий в школах и детских садах, ряд районов лишены электроэнергии.

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