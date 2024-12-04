Вестник Кавказа

Названо число пассажиров электричек на Черноморском побережье за 2024 год

Названо число пассажиров электричек на Черноморском побережье за 2024 год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пригородными поездами на Черноморском побережье воспользовались более 16 млн пассажиров. Пассажиропоток вырос на 17%.

В СКЖД подсчитали общее число пассажиров, которые воспользовались пригородными поездами на Черноморском побережье за минувший год. Электрички в регионе перевезли более 16,4 млн человек за год, поведали в пресс-службе магистрали. 

Сообщается, что рост числа пассажиров составил 17% по сравнению с позапрошлым годом. 

Наибольший интерес у путешественников вызвала линия от Туапсе до Имеретинского курорта, которой воспользовались около 6,8 млн человек. 

Также спросом у туристов пользовалось направление от Туапсе до аэропорта в Сочи, которым воспользовались около 2,8 млн человек.    

Отметим, что всего в регионе курсируют около 40 пар "Ласточек".

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