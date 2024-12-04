Названо число пассажиров электричек на Черноморском побережье за 2024 год

Пригородными поездами на Черноморском побережье воспользовались более 16 млн пассажиров. Пассажиропоток вырос на 17%.

В СКЖД подсчитали общее число пассажиров, которые воспользовались пригородными поездами на Черноморском побережье за минувший год. Электрички в регионе перевезли более 16,4 млн человек за год, поведали в пресс-службе магистрали.

Сообщается, что рост числа пассажиров составил 17% по сравнению с позапрошлым годом.

Наибольший интерес у путешественников вызвала линия от Туапсе до Имеретинского курорта, которой воспользовались около 6,8 млн человек.

Также спросом у туристов пользовалось направление от Туапсе до аэропорта в Сочи, которым воспользовались около 2,8 млн человек.

Отметим, что всего в регионе курсируют около 40 пар "Ласточек".