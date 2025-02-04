Власти Карачаево-Черкесии продолжат ремонт дорог

В Карачаево-Черкесии за год приведут в порядок около 40 километров дорог, особое внимание дорожные службы уделят ремонту дороги Усть-Джегута – Терезе и Майкоп – Карачаевск.

Почти 40 км дорог Карачаево-Черкесии планируют отремонтировать в 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и за счет средств бюджета республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

"Инициативы затронут новые участки дорог, ремонт которых мы ведем уже не первый год. В рамках нацпроекта капитально отремонтируем еще 7 км автодороги Майкоп - Карачаевск. Также продолжим ремонтные работы на дороге Усть-Джегута - Терезе: в этом году обновим еще 8,8 км"

- Рашид Темрезов

Всего до конца года в соответствие с требованиями будут приведены 39,9 км дорог республики. В их числе также 10 км автодороги Карачаевск - Учкулан, участок трассы Малый Зеленчук - Кош-Хабль, сообщил глава региона.

Так, будет отремонтирован еще один участок важной магистрали межмуниципального значения Черкесск - Хабез, которая обновляется с 2016 года, а также часть автодороги Кардоникская - Кызыл-Октябрь: полностью обе трассы будут обновлены к концу следующего года, - добавил Темрезов.