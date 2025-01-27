Дорожный ремонт в Северной Осетии обойдется в 5 млрд рублей

В 2025 году в Северной Осетии планируется провести развитие дорожной инфраструктуры. Внимание уделят обходам населенных пунктов и дорогам в ущельях. На реализацию направят порядка 5 млрд рублей.

Северная Осетия в текущем году будет проводить ремонт и модернизацию дорог. На эти цели будет направлено около 5 млрд рублей.

В рамках госпрограмм и нацпроектов будет выделено 3,5 млрд рублей, уточняется в сообщении пресс-службы главы и правительства Северной Осетии. Еще почти 600 млн рублей будет направлено на дорожный ремонт по муниципальным программам.

В планах сделать высокогорную Дигори более доступной, связать единой сетью дорог горные ущелья, провести реконструкцию на участке "Транскам" - Верхний Згид - Мацута. Также будут строиться и ремонтироваться другие автодороги в республике.

Ранее сообщалось, что в этом году в регионе появиться около 50 км новых дорог.