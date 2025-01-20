Автотрасс в Северной Осетии станет больше на 50 км

Руководство Северной Осетии запланировало строительство и реконструкцию свыше 50 км дорог. Одной из целей дорожного строительства обозначено избавление населенных пунктов республики от транзитных автомобилей.
Власти Северной Осетии намерены построить и реконструировать более 50 км транспортных артерий в течение пяти лет, рассказал глава республики Сергей Меняйло.
"Важно избавить улицы наших населённых пунктов от транзитного транспорта. В этом году начнем строительство обхода станицы Архонская протяженностью более 7 километров. В наших планах также строительство 3 дополнительных стоянок для большегрузов"
– Сергей Меняйло
Отметим, что во Владикавказе в течение пяти лет обустроят более 50 современных остановочных павильонов, еще более 600 будут отремонтированы. Также в планах местных властей создать 9 транспортно-пересадочных узлов.