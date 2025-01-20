Вестник Кавказа

Автотрасс в Северной Осетии станет больше на 50 км

Автотрасс в Северной Осетии станет больше на 50 км
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Северной Осетии запланировало строительство и реконструкцию свыше 50 км дорог. Одной из целей дорожного строительства обозначено избавление населенных пунктов республики от транзитных автомобилей.

Власти Северной Осетии намерены построить и реконструировать более 50 км транспортных артерий в течение пяти лет, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

"Важно избавить улицы наших населённых пунктов от транзитного транспорта. В этом году начнем строительство обхода станицы Архонская протяженностью более 7 километров. В наших планах также строительство 3 дополнительных стоянок для большегрузов"

– Сергей Меняйло

Отметим, что во Владикавказе в течение пяти лет обустроят более 50 современных остановочных павильонов, еще более 600 будут отремонтированы. Также в планах местных властей создать 9 транспортно-пересадочных узлов.

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