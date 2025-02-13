Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" хочет создать 200 тыс новых рабочих мест

"Грузинская мечта" хочет создать 200 тыс новых рабочих мест
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 200 тыс новых рабочих мест будет создано в Грузии в течение четырех лет. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Приоритет правительства Грузии – создать 200 тыс новых рабочих мест в течение следующих 4 лет, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Наша амбициозная цель по созданию 200 тысяч новых рабочих мест в течение следующих четырех лет абсолютно реалистична, и одним из главных приоритетов деятельности правительства станет именно создание новых рабочих мест"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил хорошие показатели занятости в Грузии и хорошую динамику в этой сфере за последние годы.

"Число занятых достигло 1 412 500 человек, что является рекордным показателем за всю историю независимой Грузии, а только за последние три года уровень занятости увеличился на 195 тысяч"

- Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер также привел данные Сакстата, показывающие рост самозанятых на 19,7 тыс человек в четвертом квартале минувшего года. Таким образом, их число достигло 433 тыс человек.

Напомним, что борьба с бедностью и безработицей была одним из предвыборных обещаний правящей партии "Грузинская мечта". Ее представители планируют полностью справиться с этим к 2030 году.

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