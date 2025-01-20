SCAT начнет летать между Казахстаном и Египтом с мая

В конце мая из казахстанского Шымкента в Каир отправится первый самолет. Полет будет осуществлять компания SCAT Airlines.

Рейс между Шымкентом и Каиром запустит казахстанская компания SCAT Airlines. Первый самолет полетит в столицу Египта в конце весны, передали в Минтрансе Казахстана.

"С 29 мая текущего года казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент - Каир"

- Минтранс Казахстана

Самолеты будут летать между городами дважды в неделю – в понедельник и среду. Будут использоваться авиалайнеры типа Boeing 737-800 и Boeing MAX 8.

Отметим, что открытие этого и многих других новых направлений стало возможно благодаря масштабной модернизации аэропорта Шымкента.