Вестник Кавказа

SCAT начнет летать между Казахстаном и Египтом с мая

Иллюминатор в салоне самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце мая из казахстанского Шымкента в Каир отправится первый самолет. Полет будет осуществлять компания SCAT Airlines.

Рейс между Шымкентом и Каиром запустит казахстанская компания SCAT Airlines. Первый самолет полетит в столицу Египта в конце весны, передали в Минтрансе Казахстана.

"С 29 мая текущего года казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент - Каир"

- Минтранс Казахстана

Самолеты будут летать между городами дважды в неделю – в понедельник и среду. Будут использоваться авиалайнеры типа Boeing 737-800 и Boeing MAX 8.

Отметим, что открытие этого и многих других новых направлений стало возможно благодаря масштабной модернизации аэропорта Шымкента.

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